快訊

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

五月天稅稅念！2024怎麼「稅」 18歲當家作主、4情境免繳稅

五一遊行4千勞工下午凱道怒吼 籲賴政府勿讓台灣淪為過勞、功德之島

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
五一行動聯今下午將於凱達格蘭大道舉行五一勞工大遊行，將有4000人上街頭。本報資料照片
五一行動聯今下午將於凱達格蘭大道舉行五一勞工大遊行，將有4000人上街頭。本報資料照片

今天是五一勞動節。「五一行動聯盟」下午1時將在凱道舉行五一勞工大遊行，預計4000人上街頭。遊行今年喊出「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，向即將將職的準總統賴清德喊話，並提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」5大訴求，要賴政府上任後立即提出保障勞權的具體有效措施，讓台灣擺脫「過勞之島」及「功德之島」惡名。

遊行由全國最大自主工會聯合組織、全國產業總工會理事長江健興擔任總領隊，工鬥團體、新竹縣產業總工會理事長劉興德擔任總指揮，從總統府前、凱達格蘭大道出發，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」等5大訴求，以及16項具體的修法建議。

下午遊行將在凱道舞台安排兩項活動，一是諷刺民進黨兩度修惡勞基法，或未來賴清德恐怕打算三度修惡勞基法，勞團將仿效日前走紅熱舞「科目三」，大跳「修惡三」舞蹈，另外一項則為「勞動法令要修繕／善」行動劇。

遊行將於下午1時半從凱道出發，預計下午2時半抵達立法院群賢樓前，國民黨代表洪孟楷、民進黨代表洪申翰、民眾黨代表黃國昌屆時將上台，回應聯盟的修法訴求。

五一勞工大遊行路線圖。圖／五一行動聯盟提供
五一勞工大遊行路線圖。圖／五一行動聯盟提供

修法 凱道 勞動節 勞團 薪資

延伸閱讀

五一勞工遊行下午登場 勞動節號召4000人上街頭

血汗司法官過勞引關注 法務部：放寬檢察官辦案管考

公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

台中勞檢員人數減少卻案量暴增 議員憂過勞

相關新聞

還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，但不包含個人出境的國家名稱。

梅雨季首波鋒面到！各地留意瞬間大雨 涼空氣南下

今天正式進入氣象署定義的梅雨季，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天就有鋒面南下通過影響，雖然這波鋒面還不是典型的...

鋒面+東北季風到 賈新興：彰化以北慎防較大雷雨

今天進入梅雨季，未來10天的天氣重點部分，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天彰化以北有局部較大雷...

女月經總超過10天竟是子宮肌瘤作祟 靠中醫調養緩解　

新竹一名40歲陳姓女子每次月經來不僅量多，為期天數還超長，總是超過10天以上，困擾許久後向擁有中西醫雙執照的醫師蔡宗璟求...

五一遊行4千勞工下午凱道怒吼 籲賴政府勿讓台灣淪為過勞、功德之島

今天是五一勞動節。「五一行動聯盟」下午1時將在凱道舉行五一勞工大遊行，預計4000人上街頭。遊行今年喊出「連續執政無蜜月...

凌晨雷雨帶離開…粉專：中午前空檔 下午開始新一輪降雨訊號

今天凌晨為各地帶來強風及大雨的雷雨帶已經離開，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午之前屬於一個短暫的空檔，預計下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。