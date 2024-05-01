五一遊行4千勞工下午凱道怒吼 籲賴政府勿讓台灣淪為過勞、功德之島

今天是五一勞動節。「五一行動聯盟」下午1時將在凱道舉行五一勞工大遊行，預計4000人上街頭。遊行今年喊出「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，向即將將職的準總統賴清德喊話，並提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」5大訴求，要賴政府上任後立即提出保障勞權的具體有效措施，讓台灣擺脫「過勞之島」及「功德之島」惡名。

遊行由全國最大自主工會聯合組織、全國產業總工會理事長江健興擔任總領隊，工鬥團體、新竹縣產業總工會理事長劉興德擔任總指揮，從總統府前、凱達格蘭大道出發，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」等5大訴求，以及16項具體的修法建議。

下午遊行將在凱道舞台安排兩項活動，一是諷刺民進黨兩度修惡勞基法，或未來賴清德恐怕打算三度修惡勞基法，勞團將仿效日前走紅熱舞「科目三」，大跳「修惡三」舞蹈，另外一項則為「勞動法令要修繕／善」行動劇。

遊行將於下午1時半從凱道出發，預計下午2時半抵達立法院群賢樓前，國民黨代表洪孟楷、民進黨代表洪申翰、民眾黨代表黃國昌屆時將上台，回應聯盟的修法訴求。