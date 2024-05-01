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彭啟明：鋒面南下影響 提防瞬間大雨強風

中央社／ 台北1日電

根據氣象署網站，今天截至上午8時許，台中市和平區累積雨量已達58毫米。準環境部長彭啟明今天表示，鋒面南下影響，全天各地頻繁降雨，偶見雷雨，提防瞬間大雨與強風。

根據中央氣象署網站，今天截至上午8時許，台中市和平區累積雨量已達58毫米；主要降雨區域多在台中、南投一帶。

準環境部長彭啟明在臉書表示，今天為五月起始與梅雨季開始，正遇鋒面南下影響，全天各地頻繁降雨，偶見雷雨，記得隨身攜帶雨具，提防瞬間大雨與強風；明天持續東北季風，雲雨帶自華南移入增加降雨機會。

彭啟明指出，北部明顯降溫，今明兩天高溫僅攝氏23至25，早晚更低至21度，中南部及花東稍涼，南部高溫可能仍達30度，留意南北溫差。

彭啟明表示，3日東北風減弱，仍偏多雲，局部短暫陣雨；週末天氣漸趨穩定，但東半部仍有降雨，西半部多雲或晴，午後山區小心短暫雷陣雨。

另外，彭啟明特別提醒近期降雨及地震頻發，山區地質可能不穩定，請暫避免山區活動以策安全。

彭啟明 雨量 雷雨 高溫

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