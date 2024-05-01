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健康你我他／開誠布公解心結 沒有性也能幸福

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
夫妻在一起時，催化感情的方法很多，可以做的事情也很多。圖／郎英提供
夫妻在一起時，催化感情的方法很多，可以做的事情也很多。圖／郎英提供

自從完成生育大事後，就幾乎與性絕緣，然而無性並不代表無愛，實乃是將肉體激情轉化成精神溫情。年輕氣盛時可以愛得轟轟烈烈，年老體衰則需要愛得溫柔體貼，給予更多的尊重體恤，夫妻情感才能愈釀愈醇。

猶記得中年時，不論閨密或醫診一聽到無性事，常會提醒「有問題喔」，這些旁人的關切疑慮，曾在心底埋下懷疑種子，那種不信任感是破壞感情的致命殺手，試探、揣測、曲解、煩惱…，不僅肢體毫無接觸，就連心靈也漸行漸遠。

後來鼓起勇氣開誠布公聊個清楚，終於釋懷，解開心結。世上就是有人喜歡「清心寡欲」，一向潛心禮佛的他，只是寡欲不是絕欲，對我來說反而算是幸事，因為荷爾蒙隨著歲數增長日益消逝，欲望自然跟著淡化，愛情也漸漸昇華為親情。

情人變愛人，愛人變親人，老伴老伴，老來作伴，在一起時，催化感情的方法很多，可以做的事情也很多，不一定要床笫之事。

他沏茶，我品茗。我寫作，他評析。他愛跑步，我就陪跑，流得滿身大汗，發洩精力後身心舒暢。我喜歡聽音樂看風景，他貼心充當司機兼導遊，讓優美旋律和山水花木洗滌淨化後，整個人更神清氣爽、元氣滿滿。所以老夫老妻，即使沒有「性福」，還是可以非常「幸福」。

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