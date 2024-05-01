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台大醫本業結餘 僅疫前三分之一

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部健保署昨公布各醫院財務報告，在醫務相關盈餘中，「最賠錢」五家醫院分別為基隆長庚醫院、和信醫院、花蓮慈濟醫院、土城醫院、怡仁醫院；至於台大醫院，民國一○四至一○九年醫務結餘都在前段班，年年名列第二，屬於資優生，但爆發新冠疫情之後，名次明顯下滑，盈餘主要來自美食街、停車場等業外收入。

基隆長庚一一一年醫療虧損近三億元，院長賴旗俊表示，該院腹地較小，且在地區民眾經濟狀況較差，以致醫院自費醫療收入占比偏低，整體醫務收入不盡理想。再者，許多市區醫院透過停車場、美食街來增加收入，但基隆長庚無法比照辦理。

此外，基隆長庚以照顧民眾為宗旨，採用與醫學中心相同的醫療設備，同時保障醫事人員薪資待遇，人事成本占比至少五成。不過，長庚醫療體系提供後援，加上集團創辦人王永慶生前所捐贈的股票，讓醫院仍可穩定經營，賴旗俊期待，政府提高整體醫療支出占比，讓全國醫療機構經營更為順利。

身為台灣東部唯一醫學中心，花蓮慈濟一一一年醫務虧損兩億，院長林欣榮表示，花蓮慈濟不以賺錢為目標，盡量提供弱勢家庭的醫療補助，對於經濟條件較差患者，提供五成，甚至全額補助，金額從八年前每年四、五百萬，目前年年補貼破億，這正是讓醫務盈餘下滑的原因。

林欣榮指出，近年來，花慈致力於細胞療法、脊髓損傷、心臟疾病、中西醫復健等醫學領域，成果優異，吸引眾多病人就診，希望醫院永續經營，在醫療收入方面追求平衡。

令人意外的是，台大醫院財務報告不盡理想，一一○年醫務結餘排行榜掉至廿一名，一一一年則為第十八，醫務結餘僅為四億多，僅約新冠疫情爆發之前的三分之一。

發言人陳慧玲表示，受三年新冠疫情影響，醫院進出管制嚴格，就診人數下降，但醫材、藥品、水電費持續上漲，且為了配合衛福部政策，調升護理師等醫事人員薪資，導致經營成本增加，自一○八年起醫療本業結餘逐年減少，盈餘主要來自業外收入，例如美食街等。

陳慧玲強調，因健保總額成長有限，醫院經營成本不斷上升，能否回到過去盈餘，院方並不樂觀，但也沒有拓展業外收入的規畫，「台大醫院以救死扶傷為目的，不會營利角度看事情」。

台大醫院 基隆 長庚

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