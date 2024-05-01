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今年梅雨量正常至偏少 「難解缺水」

聯合報／ 記者周湘芸陳儷方李柏澔／台北報導
昨天下班時間突然下起大雨，許多民眾措手不及，趕緊用外套遮雨。氣象署提醒，梅雨季預計在五月下旬至六月上旬發生，劇烈天氣機率將增高。記者蘇健忠／攝影
昨天下班時間突然下起大雨，許多民眾措手不及，趕緊用外套遮雨。氣象署提醒，梅雨季預計在五月下旬至六月上旬發生，劇烈天氣機率將增高。記者蘇健忠／攝影

中央氣象署表示，今年春季（二至四月）平均溫度為一九五一年以來的第二暖，整體雨量值則偏少，梅雨季（五至六月）預計在五月下旬至六月上旬發生，劇烈天氣機率將增高，但總雨量以正常至偏少機率較大，要一次解決缺水狀況還是有困難，至於平均氣溫以正常至偏暖機率大。

至於水情部分，經濟部水利署表示，上周連日大雨，挹注水庫入流量一點六億噸，水情暫時獲得穩定，但因梅雨多變數大，相關水情預測會視情況更新。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，今年春季，除了在二月上旬、二月底至三月中旬及四月下旬受到鋒面及冷氣團影響，氣溫略低外，整體氣溫明顯較平均氣候值為偏高，平均溫度廿二度，高於氣候平均值廿點八度，各測站都在歷史溫度前十名。

降雨方面，二、三月雨量偏少，四月雖有鋒面影響，但分布不均，整體雨量值二二二點八毫米偏少，僅約氣候平均值八成。

陳怡良表示，預計五月下旬到六月上旬，滯留鋒面徘徊在台灣附近容易造成連日豪雨，並伴隨短延時強降雨，中部以北可能較早於五月上旬發生。未來一季冷熱交替明顯，且逐漸進入夏季，加上全球暖化，易有極端高溫。

另外，他也說，目前聖嬰現象逐漸減弱，赤道東太平洋海溫已經沒有那麼高，夏季起有機會發展為反聖嬰現象，可能有太平洋高壓偏強情形，但對天氣影響還要再觀察。

陳怡良指出，近年梅雨季的總雨量雖然沒有明顯增加或減少，但降雨時間更集中，導致短時強降雨事件發生頻率有升高的趨勢。

氣象署也與縣市政府合作，今年起實施「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務，當山區發生暴雨時，針對十一縣市、廿四個高風險溪流區發送手機災防告警訊息（PWS），示警溪水暴漲風險。

此外，近來天氣炎熱，再加上近期食安議題影響民眾外食和買氣，雞蛋出貨沒有預期中熱絡。

台北市蛋商公會表示，繼上周蛋價降兩元之後，本周起，產地價再由每斤卅七點五元降至卅五點五元，批發價周四起，由每斤四十七元降至四十五元，蛋價重回二年前水準。

梅雨 雨量

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