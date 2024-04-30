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政策再轉彎 5項交通微罪仍可檢舉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
立院交委會昨初審通過道交條例修正草案，保留包含騎樓除外的人行道及行穿線違停或臨停、騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車格及逆向停車等五項維持開放民眾檢舉，最快六月上路。記者侯永全／攝影
立院交委會昨初審通過道交條例修正草案，保留包含騎樓除外的人行道及行穿線違停或臨停、騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車格及逆向停車等五項維持開放民眾檢舉，最快六月上路。記者侯永全／攝影

立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，交通部原本提出十項不開放民眾檢舉交通違規的項目，經朝野立委討論後，最終仍保留占用身心障礙車格、人行道及行穿線違停或臨停等五個項目讓民眾檢舉，最快六月實施。路權團體認為，汽車併排臨停嚴重影響道路安全，卻無法檢舉，立委應再多考慮。

去年六月，交通新制上路，因記點加嚴，並放寬民眾檢舉項目，引起職業駕駛反彈，因此交通部再次提出修法，交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車、併排臨時停車等十個最高罰鍰一二○○元以下的輕微違規樣態，不開放民眾檢舉。

由於修法方向，引發路權團體及學者不滿，立院交委會審查修正草案時，不少朝野立委都認為不該限縮民眾檢舉占用身心障礙車位、逆向停車等影響身障權益與行人安全等項目，因此仍維持騎機車未戴安全帽、占用身心障礙車位、逆向臨時停車、汽車在騎樓外的人行道與行穿線臨停及違停等五個違規項目，讓民眾檢舉。

此外，初審也通過警察當場攔檢，確認駕駛人才能記點，民眾檢舉與科技執法等逕行舉發違規，就不納入記點；自費參加講習扣抵違規點數，由一年參加一次，每年兩點為限，提高至一年可參加兩次，共可扣抵四點。交通部表示，若本會期三讀順利通過，預計最快六月上路實施。

三歲愛女於行穿線遭撞死、因而催生台南市人本交通促進協會籌備處的余志祥表示，仍應全面開放檢舉十項交通違規樣態，汽車併排臨停會嚴重影響交通道路安全，這次卻被排除在外，立委應再多考慮。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧指出，交通違規最主要的問題仍是道路工程不夠完善，路側大多沒有設計臨停及上下貨的空間，使駕駛與乘客長期習慣違停，期待政府透過道路設計改善；交通部也應明確提供道路設計改善目標時間，承諾改善完成時，恢復原有的執法力道。

台北市計程車駕駛員職業工會理事長李威爾表示，肯定昨天修法結果，在人行道及行穿線違停或臨停確實會嚴重影響交通安全；但駕駛可於一年自費參加講習扣抵四點，他質疑監理單位是否有足夠量能，立委制定法規時應思考後續執行的困難度。

交通部 人行道 違停

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