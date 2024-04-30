聽新聞
test
0:00 / 0:00

食在營養／鳳梨消暑美肌 助消化不脹氣

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
鳳梨富含鳳梨酵素、膳食纖維等營養素。圖／123RF
鳳梨富含鳳梨酵素、膳食纖維等營養素。圖／123RF

有酸甜好滋味的鳳梨，又稱為「菠蘿」或「旺來」，有「拜拜果」之稱，被認為是最吉祥的水果。年節拜拜時，供桌上都少不了它，象徴興旺吉利之意。鳳梨富含鳳梨酵素、膳食纖維、阿魏酸、鉀、錳等營養素，有助消化吸收、降血壓、美肌等功效。

鳳梨是消暑的好水果，每年4月至6月盛產。營養師劉怡里指出，鳳梨最大特色是含有鳳梨酵素，有助於分解蛋白質，因此鳳梨入菜可以讓肉類軟化，幫助消化吸收，建議在飯後吃，腸道蠕動不好的長者很適合食用，可消除脹氣。

抗氧化力強 護視力健骨骼

鳳梨鉀含量頗高，有利水利尿作用，適合高血壓的人食用；維生素B6及菸鹼酸含量也不少，可以保養心血管，預防心血管疾病，改善更年期婦女的燥熱問題；鳳梨的膳食纖維很多，可幫助排便順暢又助消化。

特別的是鳳梨含錳，能幫助體內增加抗氧化能力，預防自由基對健康的危害；鳳梨還富含「阿魏酸」植化素，可以預防抵抗紫外線對皮膚的傷害，減緩皮膚老化，皮膚細胞保持年輕。

劉怡里說，鳳梨含錳、鉀外，還含有維生素A、E等抗氧化成分，可抑制人體的發炎反應，幫助皮膚修復，增加代謝作用，有美肌效果，也具有保護視力、強健骨骼、降血壓等功效。

建議飯後吃 泡鹽水不咬舌

鳳梨除了可以生食外，很適合料理入菜、打果汁、做果醬等，劉怡里提醒，鳳梨不要吃太多，以免太酸而傷胃，更要避免空腹吃，建議飯後食用，尤其吃大餐後，吃鳳梨可幫助消化而不脹氣，但消化性潰瘍的人不宜多吃，皮膚有濕疹的人也最好不要吃。

鳳梨含有生物鹼，有些人吃鳳梨會有「咬舌」感覺，劉怡里建議，可將鳳梨果肉上的芽眼挖掉，或是以鹽水浸泡削皮的鳳梨，就可以清除生物鹼，就不會咬舌了。

拜拜 視力 鳳梨

延伸閱讀

大陸禁台灣鳳梨重挫產銷 雲林林內鳳梨入粽持續推廣

營養師劉怡里指出「這咖啡」有較多的抗氧化劑！喝咖啡4大好處、10大注意事項報你知

近來食安連環爆，營養師劉怡里教大家預防食物中毒3撇步！

16種食材炒過之後更營養！β-胡蘿蔔素助養眼、顧心、護肺、好處多

相關新聞

把握好天氣！周三起2天全台有雨 氣溫一路下滑最低20度

明天繼續熱！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天與今天類似，但隨著鋒面接近，入夜後大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢；...

環境部擬加嚴空氣品質標準 盼2030年PM2.5達12微克目標

為進一步改善空品，環境部今預告空氣品質標準修正草案，修正內容包含細懸浮微粒（PM2.5）年平均值從現行的15微克／立方公...

龍巖創辦人李世聰腦瘤病逝遺愛人間 台大執行4年研究計畫

龍巖集團創辦人李世聰罹患腦部惡性膠質瘤，去年3月病逝於台大醫院。為感謝李世聰一生對殯葬產業的貢獻，龍巖分4年共捐助800...

高雄漢來海港巨蛋店就醫52人 多用餐半天至一天後腹瀉

高雄漢來海港巨蛋店疑似食安風險案，截至今日上午9時因症就醫人數合計52人，男性25人、女性27人，均以腹痛、腹瀉為主，少...

國健署健康飲食3大技巧 避免「假蔬菜」讓蔬菜攝取量不足

現代人工作繁重、工時也長，雙薪家庭更是辛苦，只有休假日才能好好休息。平日為了節省時間求方便，多數人都是外食族，一天當中總會有一兩餐在外面買著吃，當外食族在吃自助餐或是買便當時，多少會考慮如何達到均衡飲食，或是一日五蔬果、311法則。國健署特別透過臉書粉專「食在好健康」分享健康飲食3大技巧，順便提醒國人應多加留意「假蔬菜」，以免蔬菜攝取量不足。

健康主題館／乾眼症年輕化 破除4大治療迷思

●更年期、卸妝不全、空汙與濕度 都會引發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。