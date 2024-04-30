健康你我他／少燙染吹整 戴帽防紫外線

「奶奶，妳的頭髮又少又軟，都看到頭皮了。」「唉！最近掉髮很嚴重，扁塌細軟好困擾。」我忍不住嘆息，有年華老去的傷感。

掉髮是許多人的困擾，原因很多，例如壓力、情緒焦慮、產後或化療後、免疫失衡、皮膚疾病、基因遺傳、更年期等，屬於生理的影響；反覆染燙、紫外線照射、吹風機的熱傷害等，則是人為外力的影響。外子的雄性禿是基因遺傳的結果，他頂上無毛，也落得輕鬆，「真好，從此不必剪髮了。」

更年期後，老化引起白髮、落髮，為了拯救逐漸稀疏細軟、扁塌的頭髮，皮膚科醫師建議我，從頭皮保健、規律作息及均衡飲食做起。

退休後，我努力改善毛髮，把專業的醫療交給醫師，少燙少染少吹整，「先燙再染」效果更持久，是護髮祕招。洗髮時溫度不要太高，縮短吹髮時間，以減少熱傷害。

如果戶外活動時間較長時，我會戴帽子，預防紫外線傷害。飲食方面，避免吃高油脂、高熱量的食物，平時常食用鮭魚、堅果、黑芝麻、海帶、豆類、蛋、全穀類等，營養充足，有助頭髮強健茂密，讓髮絲不毛躁、不分叉，更有光澤、更健康。

預防掉髮方法，還有應養成運動習慣，紓解壓力，選對洗髮精、睡眠充足、避免抽菸及過量喝酒等，這些也很重要，才能保養出一頭濃密秀髮。