漢來海港食安通報 增至52人

高雄海港餐廳爆發食物中毒案，衛生局統計至昨日共52名患者，都以腹痛、腹瀉為主，少數伴隨惡心嘔吐，疑有風險用餐時段包含26日下午茶、晚餐擴及27日中午，已採檢送驗，業者今天持續停業清消；台東國際鐵人三項競賽27日傳出13名學生志工吃完便當上吐下瀉，衛生局稽查發現多項缺失要求業者限期改善。

漢來海港巨蛋店通報病例中，男性25人、女性27人。衛生局表示，昨下午又通報3人，症狀均為腹痛、腹瀉，但因距離27日中午用餐已逾48小時，是否有致病關係尚待釐清，未列入統計。

衛生局說，患者攝食時間至出現症狀，平均間隔為12至24小時，最短為5至6小時，27日至店裡進行環境、人員、食材、食品採檢，尚無檢驗出病原結果。

Challenge Taiwan國際鐵人三項賽27、28日在台東舉辦，部分工作人員27日晚餐吃完便當後身體不適，共13名學生志工出現肚子痛、惡心、腹瀉等症狀，就醫後返家休息。

業者喊冤說，依約定在下午5時將第一批便當送達，工作人員在晚上7時後才吃，天氣炎熱，保存方式也可能導致變質，當天其他消費者吃完均無狀況。

衛生局表示，當晚10點多接獲通報，隔日店家休息，昨派人稽查燒臘店環境衛生，發現用餐區風扇有積垢、部分食材沒有離地儲放、工作環境潮濕、未能提供廚工健檢證明等缺失，要求限期改正。