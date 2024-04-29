環境部推塑膠襯墊回收標示 禮盒、玩具外罩等適用

環境部今天預告草案，未來責任業者在製造或輸入塑膠襯墊、泡殼時，應標示回收辨識碼，如牙刷、玩具包裝使用的外罩、食品禮盒等；草案公告修正後，業者最遲於民國115年7月31日前完成標示。

環境部預告修正「應標示回收相關標誌之物品或容器責任業者範圍、標誌圖樣大小、位置及其他應遵行事項」公告事項。

環境部發布新聞稿說明，未來要求責任業者未來於製造或輸入塑膠襯墊、泡殼時，即應標示塑膠材質回收辨識碼於塑膠襯墊、泡殼本體上；進口商品中含塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，則應顯著標示塑膠材質回收辨識碼於本體或商品標籤上。

環境部表示，目前常見用於商品內填充防撞或外包裝展示的塑膠襯墊及泡殼，如牙刷、玩具包裝中與紙板貼合的外罩泡殼、食品禮盒內常用於分隔的塑膠襯墊等。

然而，因塑膠襯墊與泡殼材質種類多元，常見使用塑膠材質至少達4種以上，又因形體相似，增加後端回收業者分類難度與降低再利用品質。

環境部指出，除了包裝藥品、健康食品或第三等級醫療器材得免標示塑膠材質辨識碼，亦給予業者2年緩衝期進行準備作業；預計公告修正後，既有責任業者至遲應於115年7月31日前完成標示。