鋒面接近 5月1日起連2天全台有雨

氣象署今天表示，明天鋒面接近，各地降雨愈晚愈明顯，5月1日及2日全台有雨，局部地區有較大雨勢；鋒面及東北季風影響，北台灣5月1日氣溫從清晨攝氏24度一路下滑至晚間20度。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天白天天氣與今天類似，各地多雲到晴、溫暖穩定，但隨著鋒面接近，愈晚降雨情況愈明顯，預估入夜後大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻表示，5月1日、2日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，全台都可能降雨，1日雨勢最大，這2天西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，並可能有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻提到，5月3日東北季風逐漸減弱，轉為偏東風；3日水氣仍然偏多，但3日至5日水氣逐日減少、降雨的空檔時間拉長，範圍愈來愈小；目前預估5月6日又有另1波鋒面在台灣北部海面，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說明，雖然陸續有鋒面影響台灣，但由於梅雨的重要成因之一是需要有西南季風配合，目前大環境尚未有西南季風，就現階段資料來看，未來一週仍未有梅雨發生。

溫度方面，黃恩鴻提到，明天白天氣溫與今天相似，南高屏、台東地區仍要留意局部高溫；5月1日受到鋒面及東北季風影響，北台灣從清晨約24度一路往下滑至晚間約20度，南台灣高溫約有26、27度；2日清晨北台灣低溫約21度，其他地區約22至24度。

黃恩鴻說，5月3日起轉為偏東風至東南風，加上降雨減緩，各地氣溫回升，高溫可以回升至30度左右，低溫約23至25度。

黃恩鴻提醒，明天東南部可能有焚風發生；今晚至明天馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。