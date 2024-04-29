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職場菸害加劇 國健署：不分男女職場吸菸率都上升

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
即使接觸二手菸時間很短，也會導致冠狀動脈心臟病、中風、肺癌等其他疾病，對健康造成危害。示意圖。本報資料照片
即使接觸二手菸時間很短，也會導致冠狀動脈心臟病、中風、肺癌等其他疾病，對健康造成危害。示意圖。本報資料照片

台灣菸害防制法上路多年，但許多場域的菸害仍無法根絕。衛福部國健署表示，根據統計，台灣室內職場二手菸暴露率從109年22.1%上升至111年28.1%，而18歲以上男性、女性工作者吸菸率雙雙攀升，顯示出職場菸害問題嚴重，需要各大企業、雇主正視。

根據國健署111年國人吸菸行為調查顯示，台灣18歲以上整體工作者吸菸率由109年的17.6%上升至111年19.7%，其中18歲以上男性工作者吸菸率由109年的26.9%上升至111年30%，18歲以上女性工作者吸菸率由109年4.2%上升至111年4.6%。

國人職場菸害暴露狀況也愈來愈嚴重。國健署菸害防制組組長羅素英表示，室內職場二手菸暴露率從109年22.1%上升至111年28.1%，顯示出疫情趨緩後，職場中菸害問題仍存在，且有攀升的跡象，更危害到員工健康。

羅素英指出，上班族每天在職場上待的時間長達8小時，有時甚至更長若能夠推動職場、室內禁止吸菸，也對民眾的健康好，政府也有提供「點到點戒菸服務」，派專員到企業協助員工戒菸，統計顯示企業戒菸成功率比個人單獨戒菸更高，因此希望雇主都能夠提供舒適、安全，且沒有菸害的職場環境給員工，不僅保護同事也能夠保護家人。

即使接觸二手菸時間很短，也會導致冠狀動脈心臟病、中風、肺癌等其他疾病，對健康造成危害。羅素英表示，吸菸者在工作中一旦菸癮發作，容易促使注意力下降，這時候多半會放下手邊工作去吸菸，除了影響生產力以外，殘留附著在身上、衣服上的尼古丁等有害物質，也會影響不吸菸者的健康，即使接觸二手菸時間很短，也會導致冠狀動脈心臟病、中風、肺癌等其他疾病，對健康造成危害。

勞動節將近，國健署長吳昭軍呼籲，全民攜手打造無菸職場，不僅能增進員工的身體健康，也能提升生產力，共創勞資雙贏。國健署提供多元戒菸服務，想要戒菸的民眾可就近到全台22個縣市、近3500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，或可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或利用line通訊軟體(ID：@tsh0800636363)進行戒菸服務的相關諮詢。

另為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者經濟負擔，自111年5月15日起，接受戒菸輔助用藥服務，不分對象皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，希望透過免收藥品部分負擔，提高吸菸者戒菸誘因。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 職場

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