女國中生腋下多汗症伴隨狐臭 就醫治療改善

台中1名女國中生腋下常流汗且有狐臭，嚴重影響人際關係，就醫發現腋下多汗症，經治療後改善。醫師提醒，民眾若有腋下多汗情形可從衛生習慣改善，若嚴重應就醫尋求協助。

仁愛長庚合作聯盟醫院今天發布新聞稿表示，女國中生「小蓉」擁有好歌喉和繪畫等多項才藝，是校園風雲人物，但她的腋下卻常常會流很多汗，飄散濃烈狐臭，嚴重影響人際關係。

小蓉在親友轉介下到醫院檢查，發現是腋下多汗症，經醫師建議採用微波除汗治療，明顯改善並恢復自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科主任黃昭瑜指出，皮膚主要有2種汗腺組成，包括小汗腺和大汗腺。小汗腺分泌的汗水主要含水和鹽分，用於調節體溫，遍布全身皮膚。大汗腺分泌的汗水含脂肪酸和蛋白質，通常在腋下、外耳道和外陰部等區域分布最多。

黃昭瑜說，多汗症主因是小汗腺排放比較多且異常，在情緒壓力大時排放過多汗水，至於狐臭則是頂漿腺出問題，分泌異常時就容易產生狐臭。

黃昭瑜指出，腋下多汗症可以透過碘澱粉測試，判斷出汗部位，腋下流汗較多時，狐臭的味道會更明顯，治療方式可使用止汗劑短暫讓汗腺分泌受阻，但有些病人可能會過敏，至於傳統侵入性的螺旋刀手術，則可切除頂漿腺改善狐臭困擾。

至於微波除汗治療，黃昭瑜說明，可透過微波原理讓腋下汗腺萎縮，主要是針對「腋下多汗」症狀，讓汗腺得以控制，同時減少狐臭問題。

黃昭瑜提醒，民眾若有腋下多汗症情形，日常生活建議保持乾爽，選擇排汗功能的衣物和除毛，減少悶熱感，也可使用抗菌清潔產品並調整飲食，需要時使用止汗劑，若情形嚴重應就醫尋求醫師協助。