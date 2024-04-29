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高雄漢來海港巨蛋店就醫52人 多用餐半天至一天後腹瀉
高雄漢來海港巨蛋店疑似食安風險案，截至今日上午9時因症就醫人數合計52人，男性25人、女性27人，均以腹痛、腹瀉為主，少數伴隨惡心嘔吐。疑有風險用餐時段，包括26日下午茶、晚餐時段，及27日午餐時段。
衛生局表示，患者平均攝食時間至出現症狀時間，間隔為12至24小時，最短為5至6小時。另外今日下午有就醫通報3人，症狀均為腹痛、腹瀉，但因距離27日中午用餐已超過48小時，是否有致病關係尚待釐清。
衛生局27日至店裡進行環境、人員、食材、食品採檢，目前尚無進一步檢驗出病原結果。為了加強安全，業者今、明兩日再自行停業2天。衛生局強調，停業日結束前業者應全力排除風險，以確保民眾食安。
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