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天氣穩定吹暖熱偏南風 台東大武午後36.7度

中央社／ 台北29日電
交通部中央氣象署觀測，今天最熱是台東大武，午後氣溫一度達攝氏36.7度。示意圖／聯合報系資料照片
交通部中央氣象署觀測，今天最熱是台東大武，午後氣溫一度達攝氏36.7度。示意圖／聯合報系資料照片

台灣地區今天天氣穩定，吹暖熱偏南風，交通部中央氣象署觀測，最熱是台東大武，午後氣溫一度達攝氏36.7度。

很多人覺得今天很熱，氣象署預報，環境為偏南風，各地天氣較穩定，高溫普遍為31至34度，南部近山區及東南部容易出現局部36度以上的高溫。

氣象署實際觀測，最高溫出現在台東大武，下午2時25分時達36.7度，其次是台北市信義區及屏東三地門，午後高溫都曾達35.8度。

其他地區高溫還包括：台東土坂35.5度、高雄內門35.4度、氣象署所在地點35.2度、屏東麟洛及新北屈尺35.1度、新北泰平及台北社子35度。

根據氣象署的觀測，今年以來最高溫是4月21日，台南玉井當天飆到39.7度。

台東 氣象署 高溫

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