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地震頻傳要拜什麼神？知名科技廟有根據

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導
地震頻傳，讓許多民眾感到憂心。到底祈求不要地震與平安要拜什麼神？圖／埔里地母廟官網
地震頻傳，讓許多民眾感到憂心。到底祈求不要地震與平安要拜什麼神？圖／埔里地母廟官網

地震頻傳，讓許多民眾感到憂心。到底祈求不要地震與平安要拜什麼神？從道教典籍來說，應該是地母；而臺灣的地母廟傳說，也與地震有關。

大正6年（西元1917年），祭拜地母的埔里梁家神爐發火，擲筊請示神明後暫移他處，眾人才剛走出門，就發生大地震，茅屋倒塌但人員無傷；後來神蹟常顯，信徒就興建了地母廟。

地母信仰由來已久，臺灣也有很多信眾，最知名的重鎮是南投埔里的寶湖宮天地堂地母廟，以地母娘娘為主神的知名廟宇還包括宜蘭的慈民宮、蘆洲的護天宮。

根據中華傳播管理學會的研究，現在的地母信仰大概在唐朝時期成形。按照道教的認知，「四御」是在天界輔佐三清道祖的四位聖尊，又被稱為「四輔」，祂們分別是：南極長生大帝玉清眞王、西方太極勾陳天皇上帝、北極中天紫微大帝、以及承天效法后土皇地祇。后土皇地祇的信仰，到了唐朝因為融入「天陽地陰」的觀念，形象轉而變成女性，這也就是地母娘娘信仰的起源。

還有一派把地母說成女媧，清朝光緒年間出現的《地母經》就提到：「媧皇制人倫，乾坤合其德；兩儀妙生成，從此地母神。」因為《地母經》，女媧是地母的說法廣為流傳，包括在臺灣。《地母經》的全名是《無上虛空地母玄化養生保命真經》，是鸞堂透過鸞書的方式而寫成。鑾堂是一種以扶鸞（也稱為扶乩）方式請示神明指示的宗教組織。鸞，是傳說中的神鳥，會洩漏天機。鸞堂以開叉的桃枝，形如鸞鳥雙翼，由乩童推動乩筆在沙盤寫下據稱是神明開示的內容，稱為「乩文」或是「鸞文」，出書就是「鸞書」。

臺灣的地母信仰相當普遍，最知名的信眾之一，是宏碁集團的創辦人施振榮，他的母親施陳秀蓮是埔里人，篤信南投埔里的地母廟，施振榮受到母親影響，也成為信徒。埔里地母廟，更有臺灣科技廟之稱。施振榮為了感念母親的恩澤，在桃園龍潭興建供奉地母的「慈恩堂」。

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