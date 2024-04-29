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搶張學友門票跳出靈骨塔 立委建議數發部研議詐騙賠償

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立委張啟楷收到民眾投訴，好不容易搶到張學友演唱會的票，收到付款簡訊時，數位部合作的防詐騙電話Whoscall APP卻跳出這是北海福座(靈骨塔)的電話。記者陳宛茜／翻攝
立委張啟楷收到民眾投訴，好不容易搶到張學友演唱會的票，收到付款簡訊時，數位部合作的防詐騙電話Whoscall APP卻跳出這是北海福座(靈骨塔)的電話。記者陳宛茜／翻攝

張學友演唱會吸引54萬人購買，所有票券卻在3秒之內搶光。立委張啟楷今赴立院教委會質詢時表示，收到民眾投訴，好不容易搶到張學友演唱會的票，收到付款簡訊時，數位部合作的防詐騙電話Whoscall APP卻跳出這是北海福座(靈骨塔)的電話，因此不予採信，導致錯過付款時間；過了幾天，此一電話又被話Whoscall 判定為推銷電話。因為Whoscall機制是由民眾回報判斷，會有資訊不精準的問題。數位發展部數位產業署副署長林俊秀表示，會跟Whoscall了解此一事件。

張啟楷指出，Whoscall是由民間自行回報資料判斷，採黑名單機制，正常企業可能被誤認。此外也有政府與警政機關的資料無法有效利用的問題，而APP安裝需要一定操作門檻，不如簡訊號碼簡單易辨別。

他建議數位部針對詐騙建立政府保證的損害賠償機制，由府成立賠償用基金，來源可以是預算以及服務費用按比例撥補。若此一機制中的公司仍然發生詐騙，民眾可以有基本損害賠償。但賠償機制明訂個人以及單一案件上限，且宣導註明，提醒民眾對大額詐騙保持警惕。

張學友 機制 演唱會 詐騙

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