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中橫便道搶通今下午1時放行 後續放行與否需視路況決定

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
花蓮餘震持續、台中迎鋒面大雨，中橫便道屢傳落石、坍方，谷關工務段今早趁好天氣，盡速進場搶修，於下午1時開放班次，後續班次開放與否，將視氣候、路況再議。圖／谷關工務段提供
花蓮餘震持續、台中迎鋒面大雨，中橫便道屢傳落石、坍方，谷關工務段今早趁好天氣，盡速進場搶修，於下午1時開放班次，後續班次開放與否，將視氣候、路況再議。圖／谷關工務段提供

花蓮強震後，中橫便道通行命運多舛，谷關工務段多次辛勞搶通，卻又受餘震、鋒面雨勢影響，再傳落石，也導致梨山居民需繞行宜蘭、南投等地，才能下山；谷關工務段今指出，白天已持續搶修，但工作量較大，趕不及12點開放，故改由下午1點放行；後續班次是否放行，工務段將評估路況及天候，隨時於地方群組公告鄉親。

近日強烈餘震持續，地質脆弱的中橫便道更多次達到4級，加上鋒面雨勢，導致便道多處坍方，阻斷多天，台中今迎好天氣，谷關工務段一早便進入便道清掃、搶修路況，直至12時30分才完成，在確認完整體路況後，將12時班次改至下午1時開放，滿足梨山居民需求。

谷關工務段長張裕閔表示，通行班次計有谷關站33台、德基站9台通過，已順利出便道；另後續班次是否放行，工務段將審慎評估道路、天候狀況，隨時於地方line群組，公告大梨山鄉親。

花蓮餘震持續、台中迎鋒面大雨，中橫便道屢傳落石、坍方，谷關工務段今早趁好天氣，盡速進場搶修，於下午1時開放班次，後續班次開放與否，將視氣候、路況再議。圖／谷關工務段提供
花蓮餘震持續、台中迎鋒面大雨，中橫便道屢傳落石、坍方，谷關工務段今早趁好天氣，盡速進場搶修，於下午1時開放班次，後續班次開放與否，將視氣候、路況再議。圖／谷關工務段提供

梨山 花蓮強震 餘震

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