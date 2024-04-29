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60歲男聚餐後嚴重過敏差點喪命 及早送醫急救緩解

中央社／ 台中29日電

男子對蝦過敏，日前聚餐引發嚴重過敏，全身蕁麻疹、眼睛紅腫、喘不過氣，家人懷疑恐吃到蝦膏料理或軟殼蟹；及早送醫診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救後緩解。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，60歲男子聚餐引發嚴重過敏，全身多處蕁麻疹且眼睛紅腫、喘不過氣；急診科醫師莊浩凌診斷為合併過敏性休克及血管性水腫，急救處置緩解，避免插管也化解死亡風險。

莊浩凌表示，病人全身性紅腫，到院時血壓只剩70幾，先注射強心針緩解呼吸道症狀；他指出，幸好及早送醫，若有延誤恐因呼吸道阻塞與過敏性休克而不可挽回；急救處置後，病人慢慢清醒但喉嚨仍有堵塞感，給予藥物氣霧吸入治療。

莊浩凌指出，蕁麻疹成因主要是接觸到外來過敏原，誘發身體免疫系統巨大細胞釋放組織胺，引發眼睛癢、流鼻涕、皮膚紅疹等過敏反應；他說，最大宗病因是甲殼類食物，尤其是帶殼海鮮如蝦子、螃蟹、龍蝦、蛤蜊等，家屬則懷疑可能吃到蝦膏料理或軟殼蟹。

莊浩凌說，過敏特殊體質的人會因堅果、巧克力引發，也有芒果、鳳梨、荔枝等水果引發過敏病例，動物毛皮及塵蟎等也不能忽略；更有人因空氣冷熱交替變化，生活作息不正常就引爆蕁麻疹。

莊浩凌建議，蕁麻疹依嚴重程度，眼睛癢、皮膚長斑塊屬輕症；嘴唇、眼皮腫、眼睛都睜不開屬於「血管性水腫」，如水腫在喉頭，會阻塞上呼吸道可能致命；更嚴重的是誤食過敏藥物或被蜜蜂叮咬引發「過敏性休克」，必須緊急送醫。

莊浩凌說，通常接觸過敏原後2個小時會開始有症狀，輕微過敏時可冰敷、多喝開水多休息，1天、半天後能改善；若暈眩無力、呼吸困難，甚至腹痛、臉色蒼白冒冷汗，意味已有危險症狀，就要趕緊就醫。

料理 水腫 麻疹

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