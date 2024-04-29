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業者送驗黑胡椒粉檢出蘇丹紅 薛瑞元直言這點比較奇怪

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市優奇公司生產的黑胡椒細粉檢出蘇丹紅，相關產品流向全台10縣市，桃園市衛生局今上午獲報後緊急追查。圖／桃園市衛生局提供
新北市優奇公司生產的黑胡椒細粉檢出蘇丹紅，相關產品流向全台10縣市，桃園市衛生局今上午獲報後緊急追查。圖／桃園市衛生局提供

蘇丹紅風暴延燒，新北市政府昨天表示，優奇公司自主送檢黑胡椒細粉驗出蘇丹紅3號、4號。衛福部食藥署指出，因檢出量在定量極限邊緣，目前正在協助複驗中。

立法院衛生環境及衛生環境委員會今審查「兒童及少年性剝削防制條例部分條文草案」。立委王育敏質詢表示，現在有黑胡椒細粉驗出蘇丹紅，目前邊境已經100%禁止進口，這些蘇丹紅是從哪邊來的？

薛瑞元指出，此項黑胡椒細粉有效期限為3年，這次是業者自行送驗，現在正追溯上游廠商，經了解，上游業者進口含蘇丹紅原料時間，是在100%禁止進口前。食藥署已把辣椒粉、黑胡椒細粉等商品的追溯檢驗時間往前推3年。

王育敏表示，如果現在還有黑糊椒粉檢出蘇丹紅，應懷疑還有更多的產品、更大的品項範圍添加到蘇丹紅，衛福部應該要擴大了解。薛瑞元說，由於業者自主送驗檢驗值在檢驗極限的附近，且同時檢出蘇丹紅3號、4號，「這是比較奇怪」的地方，目前將由食藥署檢驗，時間約需要一周，但應該要做的預防性下架都已經做了。

另寶林茶室食物中毒案今（29日）凌晨再添1例死亡個案，共累積4死，該個案在加護病房治療1個多月後，因多重器官衰竭導致病況惡化，家屬忍痛放手，今天辭世。至於法務部有無通知衛福部相關偵辦進度？衛福部長薛瑞元今天表示，並未接獲法務部通知。

薛瑞元說，法務部未通知的原因，應是檢察官正在辦案中，王育敏表示，寶林茶室食物中毒已有4人死亡，屬於重大案件，此類正在偵辦的案件，難道連衛福部長不能掌握進度？也沒有向外界進行合理的報告及說明，「這應不符合比例原則」。

法務部參事汪南均回應表示，台北、新北、士林地檢署都有案件正在偵辦中，檢察官保全相關證據，也有強制處分的作為，目前尊重檢察官的偵查進度。

「這件案件有可能變成無頭公案，真的是非常荒謬。」王育敏說，這案件造成4人死亡，大家用了這麼多的力氣，關注此事，法務部是遇到什麼困難？至今沒有任何進度，也沒有對外說明，她認為，「這是不對的」。

法務部 蘇丹紅 衛福部

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