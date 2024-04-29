苗栗廢酸染紅中港溪案外案 不法業者還在營區埋廢塑膠

環境部環管署去年透過檢警環（法務部、內政部警政署、環境部）合作，追查不法環保犯罪集團將廢酸洗液有害事業廢棄物，以挖坑方式灌注至苗栗縣某私有露營區土地案時，再發現該犯罪集團11人中有6人還涉及非法收受廢塑膠混合物，並將其拌入水泥磚製程，非法回填至露營區土地，台中地檢今年再追加起訴違規6人，依廢清法第46條懲處。

環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，本案是去年苗栗縣三灣鄉某私有露營地遭挖坑、灌注具腐蝕性的廢酸洗液案，當時查緝到廢酸液洩入中港溪染紅3公里溪水，不料深入查緝時驚覺還有案外案，發現露營區地下深達3公尺處，掩埋大量太空包裝的廢塑膠混合物。

經專案小組追捕蒐證，去年7月18日發動搜索，查獲北○實業有限公司為謀取不法利益，非法收受廢塑膠混合物並堆置於該公司位於三灣鄉倉庫內，再伺機交由再利用機構定○實業有限公司，以合法掩護非法方式，不但將廢塑膠混合物拌入水泥磚製程，並將部分廢塑膠混合物非法回填於上述三灣鄉私有露營區土地。

葉廼群表示，該犯罪集團11人原先被依違反廢清法第46條第4項沒有取得清除處理許可懲處，並遭罰8835萬元，經調查後，台中地檢今年再針對11人中的6人追加起訴，並依違反廢清法第46條第3項沒有取得主管機關許可丟棄廢棄物於土地懲處。

葉廼群表示，事業事業廢棄物產源事業，應依廢清法相關規定，委託合法業者妥善清除處理或再利用事業廢棄物，同時事業廢棄物再利用機構應將收受的廢棄物妥善再利用處理，達到有效資源循環再利用的目標。