快訊

周杰倫5月攻蛋？大巨蛋辦演唱會 經紀公司一致指出這個問題

奧運羽球金牌國手王齊麟與樂天女孩熱戀中 經紀人證實了

搶命22天！肝指數飆1萬8「眼白都不見」 寶林首位重症患者出院喊奇蹟

苗栗廢酸染紅中港溪案外案 不法業者還在營區埋廢塑膠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
太空包中廢塑膠混合物。圖／環境部環管署提供
太空包中廢塑膠混合物。圖／環境部環管署提供

環境部環管署去年透過檢警環（法務部、內政部警政署、環境部）合作，追查不法環保犯罪集團將廢酸洗液有害事業廢棄物，以挖坑方式灌注至苗栗縣某私有露營區土地案時，再發現該犯罪集團11人中有6人還涉及非法收受廢塑膠混合物，並將其拌入水泥磚製程，非法回填至露營區土地，台中地檢今年再追加起訴違規6人，依廢清法第46條懲處。

環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，本案是去年苗栗縣三灣鄉某私有露營地遭挖坑、灌注具腐蝕性的廢酸洗液案，當時查緝到廢酸液洩入中港溪染紅3公里溪水，不料深入查緝時驚覺還有案外案，發現露營區地下深達3公尺處，掩埋大量太空包裝的廢塑膠混合物。

經專案小組追捕蒐證，去年7月18日發動搜索，查獲北○實業有限公司為謀取不法利益，非法收受廢塑膠混合物並堆置於該公司位於三灣鄉倉庫內，再伺機交由再利用機構定○實業有限公司，以合法掩護非法方式，不但將廢塑膠混合物拌入水泥磚製程，並將部分廢塑膠混合物非法回填於上述三灣鄉私有露營區土地。

葉廼群表示，該犯罪集團11人原先被依違反廢清法第46條第4項沒有取得清除處理許可懲處，並遭罰8835萬元，經調查後，台中地檢今年再針對11人中的6人追加起訴，並依違反廢清法第46條第3項沒有取得主管機關許可丟棄廢棄物於土地懲處。

葉廼群表示，事業事業廢棄物產源事業，應依廢清法相關規定，委託合法業者妥善清除處理或再利用事業廢棄物，同時事業廢棄物再利用機構應將收受的廢棄物妥善再利用處理，達到有效資源循環再利用的目標。

葉廼群也呼籲業者不要心存僥倖，未依規定再利用及任意棄置汙染環境，一經查獲，依廢清法相關規定，最高可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，並依廢清法暨土壤及地下水汙染整治法負起廢棄物清理及土壤汙染整治等環境復原的連帶責任。

檢察官會同專案小組開挖回填處。圖／環境部環管署提供
檢察官會同專案小組開挖回填處。圖／環境部環管署提供

廢棄物 環境部 露營區

延伸閱讀

苗栗大專青年暑期工讀擴大140名額 月薪逾27K 私部門廠家首度參加

共機迫近北部空海域 國軍強化淡水河基地整建部署曝光

影／苗栗露營區倒強酸案外案 不肖業者回填廢棄物遭訴

【即時短評】遏阻事業廢棄物亂倒 落實源頭分類為當務之急

相關新聞

苗栗廢酸染紅中港溪案外案 不法業者還在營區埋廢塑膠

環境部環管署去年透過檢警環（法務部、內政部警政署、環境部）合作，追查不法環保犯罪集團將廢酸洗液有害事業廢棄物，以挖坑方式...

重鬱症用藥檢出「致癌物」6萬錠流市面 食藥署下令回收

憂鬱症患者服藥得注意，衛福部食藥署今公布一款藥品第二級回收警訊，為鴻汶醫藥實業有限公司產製的「忻樂膠囊30毫克」。食藥署...

台中電廠增氣減煤 民眾要增氣不要天然氣儲槽

為配合擴大天然氣政策，台電公司在台中增設兩組燃氣機組的一期計畫後，現又規畫「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」將在台中港區...

又轉彎！10項微罪不開放檢舉 5情況又可以最快6月上路

交通部日前研議交通違規罰款1200元以下不開放民眾檢舉也不記點，引發爭議，經立法院交通委員會審查後，今天一讀通過，包含騎...

空姐親曝旅遊密技！這2個月機票最便宜 1物是行李好幫手

國人旅遊風氣日盛，出國人次也屢屢攀升；近日有名空服員便透露了預訂機票時間、地點的省錢妙招與建議，民眾可以將此列入旅行時的考量因素，為開支做出最好的計畫。

高鐵雲林段累積下陷114.2公分 鐵道局：結構安全

根據鐵道局新公布的台灣高鐵路段下陷監測報告，彰化、雲林下陷持續，累積下陷量最大的是雲林114.2公分。鐵道局表示，高鐵墩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。