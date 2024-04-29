高鐵雲林段累積下陷114.2公分 鐵道局：結構安全

根據鐵道局新公布的台灣高鐵路段下陷監測報告，彰化、雲林下陷持續，累積下陷量最大的是雲林114.2公分。鐵道局表示，高鐵墩柱角變量都在容許範圍內，結構安全無虞。

高鐵路線通過彰化、雲林及嘉義主要地層下陷區，台灣高鐵公司從民國92年至今，委託學術單位，持續每年定期針對高鐵沿線結構墩柱下陷進行監測，並提報交通部，鐵道局日前公布112年監測報告。

根據最新報告，高鐵路線最大累積下陷量已達到114.2公分，其位於雲林縣土庫鎮台78線與高鐵交界處的墩柱，但自103年進行改善工程後，目標範圍內的墩柱差異沉陷量呈逐年降低趨勢。

監測報告顯示，112年高鐵彰化、雲林共8處路段的下陷量從2.6公分（彰化縣溪州鄉）到5.4公分（雲林縣土庫鎮與元長鄉交界），都比111年增加，嘉義不但未再下陷，還連續2年回脹，但112年的回脹量比111年少。

鐵道局指出，較值得關注的高鐵下陷路段，包括彰化溪州高鐵與中山高跨交段、高鐵雲林車站區、高鐵跨雲158縣道、高鐵跨台78號快速道路，與高鐵行車安全有關的橋墩間差異沉陷所累積角變量，目前都仍在容許範圍內（連續梁為1/1500、簡支梁1/1000），高鐵結構安全無虞。

鐵道局指出，高鐵零星數處累積角變量有逾容許範圍的橋墩（結構型式皆為簡支梁），台灣高鐵已納入定期軌道巡檢及土建設施維護計畫，持續密切關注，並依角變量變化速率，按風險等級高低，採取相應加密監測頻率，並已備妥軌道調整及預防性結構補強方案。

根據監測報告，目前高鐵累積角變量超過標準值的橋墩，反而是在沉陷改善的嘉義路段，位於朴子溪河中，目前簡支梁累積角變量達1.96/1000；而朴子溪北岸簡支梁累積角變量為0.395/1000，雖仍在容許值範圍，但已從109年起逐年增加。