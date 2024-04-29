55歲以上燒傷者4成單身 社福資源助走漫漫復原路

獨自生活的林大姐和張大姐，遭火吻後生活變調。陽光基金會指出，55歲以上燒傷者中，未婚、離婚或喪偶者占4成，易陷入無人照顧窘境，在復原之路上，社福資源是重要角色。

「我只有自己一個人，姊姊年紀也大了，誰能照顧我？」單身未婚、63歲的林大姐，因家庭意外致雙手及下肢燒傷，出院時依靠7旬姊姊辛苦照顧，為盡早恢復健康，堅持不懈花2小時從台南到高雄陽光基金會南區中心復健。

為讓自己趕快恢復，林大姐雖然復健常痛到哀叫，也哭著堅持忍耐，歷經將近1年，從需要坐輪椅，到已可以自己走路10分鐘到復健中心，也開始嘗試為自己料理簡單三餐。她感謝陽光治療師和社工盡心盡力協助、督促復健，現在才能越來越好，「陽光就像第2個家」。

張大姐則是丈夫早逝、又無子女，自己一個人生活，但一場工作意外，造成她全身40%燒傷，傷處遍及臉部、右手及上半身。出院後她到陽光基金會接受燒傷復健諮詢、壓力衣及心理諮商服務，並由社工協助連結提供經濟補助，減緩生活經濟壓力。

復原後張大姐也在就業輔導員陪伴下四處求職、嘗試各種可能，現在除接清潔工作，週末也在市場賣貢丸，希望趕快站穩腳步、自力更生。她說：「陽光就像我的娘家，讓傷友可以依靠，不放棄就有希望，心裡有希望就有未來。」

陽光基金會2023年服務統計，55歲以上燒傷者中，未婚、離婚或喪偶者占4成。台灣步入高齡社會，加上不婚、晚婚、少子化等現象，高齡獨居人口大幅成長，但這些獨自生活的年長者，遭逢火吻意外燒傷後，是否還能重返生活常軌，成為重要課題。

陽光基金會執行長舒靜嫻透過新聞稿表示，高齡獨居者一旦發生嚴重燒傷意外、生活無法自理，隨即陷入無人照顧窘境，更缺乏家庭系統支持，面對後續漫長身心重建之路，亟需社福資源幫助。

陪伴燒傷獨居長者重生之路，陽光基金會提供燒傷專業復健訓練、心理諮商、經濟補助及就業支持等多元整合性服務，協助燒傷患者把握復健黃金期、盡早恢復生活品質。民眾可透過LINE Pay、街口支付愛心捐款，或上陽光基金會官網線上捐款支持。