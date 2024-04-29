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賈新興：周三周四鋒面+東北風 西半部大雷雨北部氣溫降

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周三、周四受鋒面及東北季風影響， 新竹至台南之間有局部較大雷雨發生的機率，新竹以北及宜蘭氣溫會降。本報資料照片
周三、周四受鋒面及東北季風影響， 新竹至台南之間有局部較大雷雨發生的機率，新竹以北及宜蘭氣溫會降。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天天氣最不穩定會落在5月1日及2日（周三、周四），因受鋒面及東北季風影響， 新竹至台南之間有局部較大雷雨發生的機率，新竹以北及宜蘭氣溫會降。

賈新興指出，今天到周三台東有火燒風發生的機率，5月1日至2日新竹至台南之間有局部較大雷雨發生的機率，5月5日起午後降雨（西北雨）漸明顯，高溫悶熱。

賈新興說，明天午後，南投以北及宜花有零星短暫雨。周三、周四受鋒面及東北季風影響， 新竹以北及宜蘭氣溫降，北部最高只有22、23度，清晨晚上18、20度；周三清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨， 周三早上至周四，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨。

賈新興指出，周五新竹至南投間仍有局部短暫雨，午後新竹以北、台中以南山區及宜花有局部短暫雨，周六北部山區、竹苗、台中以南山區及宜花東有局部短暫陣雨，下周日（5日)清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。

下周一（６日）清晨台南至新竹沿海有零星短暫雨，午後台中以北及宜花東有零星短暫雨，賈新興說，７日至８日各地午後有局部短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

大雷雨 新竹 賈新興

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