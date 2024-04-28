張曉風夫婿 文教公益人林治平教授安息

一生致力社會公益、作家張曉風的夫婿、宇宙光全人關懷機構董事長林治平教授27日安息主懷，享壽86載！林治平一生奉獻給學術（中原大學宗教所）、雜誌與出版（宇宙光全人關懷機構），並投入社會公益，包括全人戒毒（晨曦會）與恤孤育幼（伯大尼育幼院）等工作，帶給受助者無限的懷念。

不做外交官從事教職

林治平1938年生於湖南省長沙市，因逢八年抗戰，童年戰火不斷，1949年移居台灣。1966年政大外交所畢業，原想當外交官；但禱告時上帝感動他向青年學子傳福音，林治平便到中原大學任教，曾擔任人文與教育學院首任院長，並致力於推動全人村和基督教宗教研究所的成立，直到2003年教職退休。

1973年，林治平35歲，任教於中原大學的他，工作穩定、忙碌而充實。萬萬沒想到，他竟然意外在劉翼凌老弟兄的號召下，以義工身分，投入這個只賠不賺的「傻瓜事業」，一做就是50年。起初，它只是一份「探索生命意義，分享生命經驗」的宇宙光雜誌，後來發展成為宇宙光全人關懷機構。

宇宙光關心社會公益

1977起，宇宙光就開始與藝人孫越合作，推動愛心送炭活動，關懷的對象從育幼院、老人院、邊緣少年、毒癮者、山地偏鄉離島弱勢家庭與孩子，及泰北的難民。宇宙光不僅有雜誌、光譜月刊，同時也出版各種類型的書籍，並舉辦送炭愛心勸募、輔導協談、馬禮遜學園各項歷史活動，還有百人大合唱、愛心合唱團、師曠知音雅集國樂團等等，幾乎都是只賠不賺，但卻滿足了許多人需要的「傻瓜事業」。

林治平除了宇宙光全人關懷機構的義工服事外，也是基督教晨曦會董事長，推動全人的福音戒毒；後還擔任伯大尼育幼院董事長，關心育幼事工。





圖說：林治平曾說：「想活出『傻瓜一世』的人生理念，我們必須有一個比事業成就、權勢錢財利益更大的人生價值觀。」(宇宙光機構提供)

林治平和張曉風夫婦早年也曾創辦「基督教藝術團契」，推出多部膾炙人口的舞台劇，培養出不少劇場人。他最喜歡引用聖經上保羅的宣言：「我們成了一台戲，演給天使和世人觀看。」用以勉勵演員、同工，保羅一生實踐了自己的宣言，他也常常以此自我期許。

地毯那一端的暖男

林治平的妻子、作家張曉風以「德」來描寫林治平，在她膾炙人口的〈地毯的那一端〉文中（1966年出版、是享譽全球的散文集），曾以細膩的文字寫她與林治平從相戀到步入紅毯的動人故事。

她寫說：「剛認識你的那年才十七歲，一個多麼容易錯誤的年紀！但是，我知道，我沒有錯。我生命中再沒有一件決定比這項更正確了。前天，大夥兒一塊吃飯，你笑着說：『我這個笨人，我這輩子只做了一件聰明的事。』你沒有再說下去，妹妹卻拍起手來，說：『我知道了！』啊，德，我能夠快樂的說，我也知道。因為你做的那件聰明事，我也做了。』」。

她也寫說：「這兩年來，為了成家的計劃，我們勞累著幾乎虐待自己的地步。每次，你快樂的笑容總鼓勵着我。那天晚上你送我回宿舍，當我們邁上那斜斜的山坡，你忽然駐足說：「我在地毯的那一端等你！我等着你，曉風，直到你對我完全滿意。」

林治平後來形容張曉風說，「認識她不久，我就告訴自己，我完了，我注定要栽在她手裏。不過現在回頭看看，能栽在這麼一個既知『巧言』又能『令色』的『鮮』女孩手中，這個跟斗我栽得心甘情願之外，再加上幾絲甜蜜，當初的焦慮倒是完全多餘的了。」

超過權勢錢財的價值觀

林治平在去年10月25日出版的自傳《傻瓜一世》提到：「宇宙光做的就是賺取生命的工作，我在宇宙光固然作了五十年的義工，也付出了不少生命中寶貴的東西。你說我們傻嗎？其實一點也不傻。若想活出『傻瓜一世』的人生理念，跨越艱難、歡然前行，我們必須有一個比事業成就、權勢錢財利益更大的人生價值觀，引領在前。」

林治平晚年罹患糖尿病，半年前發現胰臟癌時已經超過10公分了。4月中旬，他突然在家中昏迷，緊急送醫後發現體內大出血，急救過程，曾兩度心跳停止，以致身體功能受損，醫師無策，於27日晚間安息主懷。

林治平的兒子林質修是中研院化學研究所研究員，女兒林質心為政大英語系副教授，他們的訃聞公告如下：「我們親愛的爸爸、媽媽的德、大家的林哥，於民國113年4月27日，息了世上的勞苦，進入屬天的安息，放下了他一直掛心的事工與同工，開始他更榮耀更喜樂的事奉。」

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