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南部病媒蚊指數又上升 上周新增7例登革熱本土病例都在高雄

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
我國登革熱疫情概況。圖／疾管署
我國登革熱疫情概況。圖／疾管署

國內近期天氣適合病媒蚊生長及活動，且監測資料顯示南部縣市病媒蚊指數呈上升趨勢。疾管署疫情中心主任郭宏偉今天表示，國內上周新增7例登革熱本土病例，均居住高雄市；今年累計162例本土登革熱確診病例；預期國內傳播風險持續上升。

依據疾管署統計，今年截至4月22日累計162例本土登革熱確診病例，分布高雄市133例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另新增7例境外移入病例，感染國家以印尼（6例）為主，另1例為馬爾地夫，我國今年累計60例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼26例及馬來西亞16例為多。

疾管署說明，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且國內持續新增自該區域入境之境外移入病例，其中印尼及寮國近期疫情上升，泰國疫情處上下波動，越南及柬埔寨疫情持平；另美洲地區疫情持續，累計報告近522萬例，以南美洲巴西近433萬例報告數為多，另阿根廷、秘魯及巴拉圭等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時，留意防蚊措施。

疾管署提醒，由於病媒蚊吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲（孑孓）和蛹皆在水中活動，籲請民眾平時定期巡視住家附近環境，執行容器減量，清除不必要的器物，仍需使用之容器應定期刷洗並於使用後倒置；雨後請務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

此外，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

疾管署表示，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情持續，民眾返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

疫情 疾管署 登革熱

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