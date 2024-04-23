韓國PIZZA MARU比薩醬出包 防腐劑超標退運180公斤

又有進口邊境披薩醬違規！衛福部食藥署今天公布，「PIZZA MARU」的韓國「比薩醬」，檢出防腐劑含量超標，180公斤全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為加強抽批；另外，從日本輸入的哈密瓜，則是近半年二度農藥違規，45公斤全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說，承宜國際有限公司從韓國進口的「PIZZA MARU」比薩醬，檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯0.14 g/kg，因為醬料中含有醋跟醬油，依照業者輸入報驗資料，換算後發現添加的醬油和醋的防腐劑用量，高達0.14 g/kg，均超標，會判定不合格，並將180公斤違規品項退運或銷毀。

林金富表示，這名業者半年內只有這次不合格，邊境對業者的檢驗強度，會調整為加強抽批，不過對整個韓國披薩醬不會調整，仍維持一般抽批。

北岸有限公司從越南輸入的果凍，檢出防腐劑己二烯酸0.06至0.07g/kg，林金富指出，這在台灣未准用在果凍類產品，製造廠為LAI PHU CORPORATION，總重2040公斤會在邊境退運或銷毀，輸入業者會由一般抽批調整為加強抽批。

林金富說，近半年受理越南報驗輸入的果凍等其他食物調製品，共295批、重1818.34公噸，其中有3批不合格、重3.06公噸，整體不合格率為1.02%，不合格原因都是因為檢出不得使用的防腐劑。

另外，今天公布的違規品項，還有東和水果有限公司從日本宮崎輸入的鮮哈密瓜，林金富說，檢出殘留農藥Pyrifluquinazon 0.02 ppm，製造廠為TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.，45公斤違規品項會在邊境退運或銷毀，業者在邊境檢驗強度，將調整為加強抽批。

林金富表示，整個日本進口的哈密瓜，近半年二度發現違規，不過尚未達到對日本哈密瓜，全面提升為加強抽批的程度，將持續追蹤。

食藥署今天公布14批邊境檢驗不合格產品，分別為加拿大紫海膽卵；日本鮮哈密瓜、鮮西瓜、紙餐具、原木筷子2批；中國大陸冷凍菠菜段、帶殼胡桃（核桃）、鮮奇異果；泰國紅咖哩醬、綠咖哩醬；韓國比薩醬；越南果凍2批。

● 食安小辭典：邊境查驗