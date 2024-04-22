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全台首套步道工法設計手冊出版 彙整20多年成果

中央社／ 台北22日電

林業署今天表示，邀集專家彙總台灣20多年自然步道工法經驗與成果，既參考國際步道設計與工法新知並因地制宜，出版成國內首套「步道工法設計手冊」，國家書店、五南文化廣場有售。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，邀集專家彙整台灣20多年來自然步道工法推動成果出版的全台首套「自然思路－步道工法設計手冊」，1套4冊，包含主冊及依工法大類彙整的「路體類」、「集排水類」及「設施類」等3分冊，每套定價新台幣1600元。

可至國家書店（台北市中山區松江路209號，電話02-25180207）或五南文化廣場（台中市中區中山路6號，電話04-22260330）的實體或網路書店訂購。

林業署說明，套書以步道的本質揭開序幕，說明手冊編撰背景、使用方式以及操作等步驟，歸納15類步道常見問題，108種適宜台灣步道工程的工法，可檢索各種工法與不同環境因子間的交互關係，作為工法篩選、規劃原則、維護管理重點的參考依據。

林業署補充，其規劃全國步道系統藍圖，循序漸進擬定設計規範與人文及自然資源調查，逐步落實總長度達607公里以上步道系統整建作業；當步道工程進入實質設計、施作階段，一般原則性規範尚難周全，這本設計手冊不僅是工具書，更期待能將友善環境理念傳達給民眾，內化成步道工程的基因（DNA）。

林業署 農業部

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