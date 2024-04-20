小林製藥案台54人不適 食藥署：尚無法進行相關性認定

日本小林製藥紅麴案持續，國內共54人食用相關產品後，向衛福部食藥署通報非預期反應，食藥署昨天召開第2次「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，專家討論後，認為目前掌握之資訊，包括日方揭露資訊，與通報個案所提供之資料，尚無法進行相關性認定。

食藥署指出，截至18日，該署共收到使用含日本「小林製藥」公司紅麴原料相關產品之「國內業者主動通報預防性 下架資訊」共計248件。食藥署19日舉行113年度「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」第二次會議，針對54件台灣民眾使用小林製藥紅麴原料產品發生非預期事件的狀況進行討論。

54件通報案件中，包括民眾從日本自行購入小林製藥紅麴產品，以及食用台灣廠商以小林製藥紅麴原料做成的產品。所產生的非預期反應多是腎臟功能減損，例如腎絲球過濾率下降、茶色尿、泡泡尿等症狀。

食藥署副署長林金富指出，經諮議小組委員共同討論結果，依目前日方及國際所揭露之資訊，以及通報個案所提供資料，「尚無法進行個案相關性認定。」另，食藥署會把搜集的民眾通報案件行文行政院消保會，協助處理消費者保護事宜。

林金富日前表示，諮議小組會議做出的決議「就是結論」，依該小組設置要點，組成委員15至19人，由食藥署長就毒理學、醫學、藥學、營養學及食品科學等學術領域中的學者、專家聘任，任務包括健康食品未達保健功效通報案件的評估、建議及諮詢事項等。