探討地緣政治 海外策展人大讚威尼斯雙年展台灣館

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」現於義大利展出，亞洲藝術博物館當代藝術助理策展人朱古歐盧讚美其是雙年展最喜愛的亞洲展區，也有香港策展人因作品聯想到家鄉。

台北市立美術館策畫的台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」昨晚舉行開幕儀式，並特別從作品所隱含的地緣政治議題出發，透過公眾論壇「如島嶼思考」展開討論。論壇對談人包含藝術家袁廣鳴、策展人陳暢、納茲．朱古歐盧（Naz Cuguoglu）、泰德美術館大中華地區兼任策展人陳思穎及阿布達比古根漢美術館策展人鄧芷茵。

朱古歐盧表示，她出身自土耳其，土耳其也像是座島嶼，自己的家族更可說一部移民史，祖先因此受到許多創傷，與談人陳思穎、鄧芷茵自香港到異地生活，是否也會「如島嶼思考」。

針對「島嶼」一詞，陳思穎認為，有些地方即使未必是島嶼，但卻不得以封閉如島嶼，並在各種局勢與情境下感受自己身處孤島。台灣與香港關係緊密，當她看到袁廣鳴的作品時，不免產生「戰爭已經發生」或是「預期戰爭即將到來」的緊張氣氛。

鄧芷茵表示，看到袁廣鳴的作品不斷令她聯想到香港狀況，「大家一定知道香港發生的事情，與類似狀況可能會發生在台灣。」看著袁廣鳴的作品不禁讓她想像未來到底會是甚麼狀況，也或許未來不會被地理限制而侷限，因為不論島嶼還是陸地，都是被流動的海包圍著。

袁廣鳴說，台灣是非常邊緣的島嶼，這種感受可追溯至1949年，世界冷戰、台灣戒嚴，台灣最重要的是要生存下來，但卻又期待能與世界連結，且到至今依然如此，他的靈感有許多都是來自18歲自中國到台灣的父親，父親來台40年後才能回到家鄉探望家人，這件事情一直令他思考家、家鄉對父親的概念。

陳暢指出，在感到疏離或無法融入更大社群時，需要有地方讓人可以產生勇氣，這是她在袁廣鳴作品中看見的特點，他因試圖生存而能找到自己的勇氣，她也希望藉此展覽提供她對家的感受與人性的解讀。

第60屆威尼斯美術雙年展台灣館「袁廣鳴：日常戰爭」展即日起於義大利威尼斯普里奇歐尼宮展至11月24日。