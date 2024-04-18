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累計53例通報不適！小林製藥紅麴案 食藥署明再開會可望有結論

中央社／ 台北18日電
衛福部食藥署副署長林金富。聯合報系資料照片
衛福部食藥署副署長林金富。聯合報系資料照片

日本小林製藥紅麴案持續，衛福部食藥署副署長林金富今天說，預計明天召開第2次「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，應會有初步完整結果。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至3月29日上午，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

根據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至4月17日累計53人通報，其中多人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

外界關注何時召開專家會議，評估個案食用產品與非預期反應相關性。林金富今天下午接受媒體電訪表示，之前已開過第1次「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，預計明天召開第2次，應該會有比較完整、周延的結果。

林金富解釋，第1次開會時，資料尚未經整理，且有部分民眾僅電話通報，須進一步聯繫請對方提供相關資料，還有些民眾則是檢附健康報告等，因此當時主要針對資料整理、日本輿情蒐集等。

林金富說，「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議所做出的決議就是結論，不會再另外提送到食品安全衛生管理法規定的「食品衛生安全與營養諮議會」討論。

依照健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組設置要點，小組置委員15至19人，由食藥署長就毒理學、醫學、藥學、營養學及食品科學等學術領域中的學者專家聘任，任務包括健康食品未達保健功效通報案件的評估、建議及諮詢事項等。

小林製藥 日本 紅麴 食藥署

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