今晨暴雨民眾通勤哀號 王國材：的確影響交通路網

受鋒面影響，中央氣象署清晨針對北北基桃等7縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣，由於雨勢過大，影響不少人上班通勤。交通部長王國材稍早於立法院受訪指出，今天早上降雨的確影響交通路網，各個公路或國道都有一定排水設施，因為下雨大家速度慢了，會影響交通。

氣象署表示，受鋒面影響，今晨易有短延時強降雨，適逢民眾上班通勤時間，不少人交通時間受影響，並紛紛哀號「騎、開車塞在路中」、「捷運人潮爆滿」等狀況。王國材指出，今天早上降雨的確影響交通路網，這部分呼籲大家開車小心，過去在各個公路或國道都有一定排水設施，因為下雨大家速度慢了，會影響交通。

王國材也說，整個排水系統遇上急降雨會有短時間無法排除現象，這部分由各主管單位負責，是不是一個急降雨的短暫現象還是有災阻現象，大家都在處理中。