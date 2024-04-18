影／北北基桃大雷雨低窪積水 基隆閃電不斷 民驚：雨水像用倒的

基隆市今天清晨5多起大雨，雨勢又大又猛，伴隨不斷的閃電和打雷，中正路、信一路、仁一路等部分路段積水。因受鋒面影響，中央氣象署上午針對北北基桃發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨與雷擊。

今天上午5點開始，很多基隆民眾被大雷雨吵醒，雨勢又大又猛，民眾在社群紛留言說，不斷打雷和閃光，很嚇人；到了6點雨勢很大，雨水像用倒的；民眾貼照出來，已有不少路段路邊積水。