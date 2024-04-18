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影／北北基桃大雷雨低窪積水 基隆閃電不斷 民驚：雨水像用倒的
基隆市今天清晨5多起大雨，雨勢又大又猛，伴隨不斷的閃電和打雷，中正路、信一路、仁一路等部分路段積水。因受鋒面影響，中央氣象署上午針對北北基桃發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾慎防劇烈降雨與雷擊。
今天上午5點開始，很多基隆民眾被大雷雨吵醒，雨勢又大又猛，民眾在社群紛留言說，不斷打雷和閃光，很嚇人；到了6點雨勢很大，雨水像用倒的；民眾貼照出來，已有不少路段路邊積水。
氣象署預計大雷雨持續至8時33分，示警範圍有基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、淡水區、汐止區、瑞芳區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；另台北市、桃園也有多區被列入示警。
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