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大雷雨轟北台 鄭明典：煙囪雲形的中尺度對流系統
大雷雨上午轟北台，中央氣象署上午6時33分發布大雷雨即時訊息，包括桃園市、台北市、基隆市、新北市，持續時間至7時30分；請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，一端尖尖的雲，台灣北端中的，煙囪雲形的中尺度對流系統。
天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，很旺盛的雨勢。
氣象署上午7時也針對新北基桃等6縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣，影響時間18日上午。氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日新竹以北有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。
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