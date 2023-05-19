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致災性「豪雨製造機」 氣象局1張圖秒懂煙囪雲

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
煙囪雲是豪雨製造機。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專
煙囪雲是豪雨製造機。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專

台灣海峽北部出現煙囪雲，且持續發展。「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，煙囪雲是豪雨製造機，今天清晨桃、竹地區的雨勢驚人，甚至新竹出現3小時就下超過238毫米的極端雨量。這是由於台灣海峽北部出現了「煙囪雲」，持續長出強對流雲並移動到台灣陸地上。每當「煙囪雲」影響時，都容易出現導致積淹水的強降雨。

煙囪雲是什麼？氣象局說，在春夏季，當強對流誕生後，若高空有「水平」、「＜型分流」的強風，就會把原本的對流雲吹遠、並讓出空間給新的對流雲生成。因此強對流雲會不停從同樣的位置，即＜型尖端處長出，並被吹向風的下游，就彷彿煙囪不停地冒出雲一般。而被煙囪雲覆蓋的地區，會持續、重複地被強對流雲路過，就會在幾個小時內不停地降下豪大雨。

怎麼發現煙囪雲？氣象局說，通常可從雷達、衛星發現，型態狀似「＜」，愈靠近尖端、訊號愈強。「煙囪雲」是俗名，它在氣象科學上的正式名稱是「後造型（Back-Building）降水系統」，也常被叫做「胡蘿蔔雲」，或「楔型雲」。

氣象局表示，當鋒面影響時，大氣環境相當不穩定，若高空條件配合，便容易生成煙囪雲帶來強降雨。通常影響的範圍不大，但是有時會導致一些局部災情，多注意氣象局最新的天氣訊息，並建議出門前看氣象局官網的雷達回波圖。

氣象局 台灣海峽 豪雨

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