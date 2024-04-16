快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

指台灣必收碳稅 李遠哲籲正視全球暖化：不排除向賴清德提建言

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（左）出席。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（左）出席。記者邱德祥／攝影

台灣排碳大戶今年起排碳量將納入計算，明年起開徵碳費，但各國目前大多採行碳稅制，唯獨台灣採碳費制，中研院前院長李遠哲今表示，台灣未來一定要走向碳稅制度，才有較高執行力，否則無法銜接國際；李遠哲提到，針對全球暖化問題，不排除向新任總統賴清德提出建言，但也強調不想影響內閣決定。

台大風險中心今召開「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，邀請李遠哲與青年探討淨零與永續問題。

李遠哲會後接受聯訪時表示，台灣現在採收碳費的制度，但國際大多採碳稅制，認為台灣會銜接不上國際，未來一定要收碳稅，這樣執行力比較高；政府過去15年沒有太多作為，台灣溫室氣體排放沒有減少，卻要在未來的3年或5年就達到二氧化碳減半目標、2050年淨零碳排，「這樣有可能嗎」。

李遠哲舉例，若在社會上生活，化石燃料是最便宜的，那每個人都會用化石燃料，因此應用稅收方式來反映對環境的影響，才會改變社會行為；至於是否會因收碳稅後反造成「綠色通膨」？李遠哲說，通膨問題本來就要面對，化石燃料不斷進口，溫室氣體就無止境排放，這件事本來就必須要改變，當然對物價也會有影響。

中研院先前發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，李遠哲表示，該建議書只是評估現在陽光、地熱有多少，但「有多少與能用多少」執行上還是有一段落差。

另外，李遠哲也提及，他在當資政時就呼籲政府對全球暖化採取行動，未來不排除向新任總統賴清德提出建言，強調不想影響內閣決定，但希望賴清德對減碳的想法是正確的。

李遠哲 減碳 賴清德

延伸閱讀

黃曙光辭潛艦召集人 徐巧芯：恐因賴清德擔心國造預算遭擋

巨人少棒冠軍投手變準國科會主委 吳誠文和賴清德有這淵源

李遠哲批淨零政策「騙人」 環部：最快2個月召開公聽會

教改30年仍一直被追打 李遠哲：因為2000年政黨輪替我支持民進黨

相關新聞

台中頂級和牛爆過期 檢方要查了！列「他」字案追食安

台中「和牛EMPEROR」燒肉店被員工爆料使用過期肉品，業者雖發聲明表示僅作教育訓練使用，但台中市衛生局調查後今處分業者...

山豬生前與「不死癌」對抗 醫曝：確實狀況較為罕見

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，享年38歲，過去曾上節目上談與紅斑性狼瘡對抗的歷程。根據經紀人代家屬發布聲明指出，...

累計破百人就醫！王品員工諾羅陽性 若致食物中毒案最高罰2億

王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅病毒陽性。食藥署今天說，若調查確認是因廚...

松江南京藏壽司、島語病原菌採檢結果出爐 北市衛生局不開罰

北市近日爆發多起疑似食物中毒事件，引起社會各界關注，衛生局也派員前往事發餐廳稽查採集檢體，衛生局說，藏壽司松江南京店、島...

響應世界地球日 Uber Eats指定餐廳滿額最高折60元 Uber推「減碳量預估」功能助永續

Uber與Uber Eats目標在2040年成為零排放、低包裝廢棄物的平台，為了朝向零碳排平台推進，Uber Eats宣...

今年公費流感疫苗5家得標歷年最多 各廠牌單價曝光

今年公費四價流感疫苗採購688.82萬劑，比去年增加10萬劑。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，疫苗增加主要是考量人口老化及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。