全台持續悶熱！2鋒面影響 北部、東半部這2天防短暫雨

未來1周仍屬溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周有2個微弱鋒面，分別在明天與周四造成影響，明天北部、宜花地區有短暫陣雨，午後山區有局部陣雨，盡管周三降雨情況趨緩，周四再因鋒面接近、整體降雨較明顯；溫度方面，明天各地高溫約30度，中南部局部可達35度以上高溫。

黃恩鴻表示，由於有道微弱鋒面在台灣北部海面，水氣增多，北部、宜花地區雲多且局部短暫陣雨，提醒外出攜帶雨具，其他地方影響不大，主要為多雲到晴，午後山區會有局部陣雨。

周三水氣再略減，大台北、宜花地區有零星降雨，整體降雨情況明顯趨緩；中南部維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周四再受鋒面影響，水氣增多、降雨範圍擴大，北部、東半部有局部短暫陣雨，由於降雨類型斷斷續續，一整天都有機會下雨；中南部天氣影響較少，主要為多雲時晴，午後山區注意短暫陣雨。

周五鋒面遠離、水氣減少，溫度再度回升，周五北部、東半部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；周六至下周一偏南風，各地天氣多雲到晴，午後北部、東北地區及局部山區有短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來1周各地白天高溫整體約30至33度，中南部局部山區可達35度以上高溫。周四、周五因鋒面剛過、水氣較多，北部、東半部地區白天高度略降約28至29度，仍屬溫暖偏熱的天氣型態；而各地低溫為23至25度。