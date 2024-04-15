快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

全台持續悶熱！2鋒面影響 北部、東半部這2天防短暫雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周仍屬溫暖偏熱天氣型態，中央氣象署表示，受到2鋒面影響，明天、周四北部、東半部地區須防短暫雨。圖／聯合報系資料照
未來1周仍屬溫暖偏熱天氣型態，中央氣象署表示，受到2鋒面影響，明天、周四北部、東半部地區須防短暫雨。圖／聯合報系資料照

未來1周仍屬溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，本周有2個微弱鋒面，分別在明天與周四造成影響，明天北部、宜花地區有短暫陣雨，午後山區有局部陣雨，盡管周三降雨情況趨緩，周四再因鋒面接近、整體降雨較明顯；溫度方面，明天各地高溫約30度，中南部局部可達35度以上高溫。

黃恩鴻表示，由於有道微弱鋒面在台灣北部海面，水氣增多，北部、宜花地區雲多且局部短暫陣雨，提醒外出攜帶雨具，其他地方影響不大，主要為多雲到晴，午後山區會有局部陣雨。

周三水氣再略減，大台北、宜花地區有零星降雨，整體降雨情況明顯趨緩；中南部維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周四再受鋒面影響，水氣增多、降雨範圍擴大，北部、東半部有局部短暫陣雨，由於降雨類型斷斷續續，一整天都有機會下雨；中南部天氣影響較少，主要為多雲時晴，午後山區注意短暫陣雨。

周五鋒面遠離、水氣減少，溫度再度回升，周五北部、東半部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；周六至下周一偏南風，各地天氣多雲到晴，午後北部、東北地區及局部山區有短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來1周各地白天高溫整體約30至33度，中南部局部山區可達35度以上高溫。周四、周五因鋒面剛過、水氣較多，北部、東半部地區白天高度略降約28至29度，仍屬溫暖偏熱的天氣型態；而各地低溫為23至25度。

氣象署 高溫

延伸閱讀

一週2波鋒面北部、東半部防短暫雨 各地偏暖熱

暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

周一上班日繼續熱！南高屏注意36度高溫 這天起降雨記得帶傘

明、後天高溫恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

相關新聞

一週2波鋒面北部、東半部防短暫雨 各地偏暖熱

氣象署表示，本週有2波微弱鋒面，分別在明天、18日影響，主要在北部、東半部地區易有短暫陣雨，而18日降雨範圍再廣一些；氣...

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學會調查發現，6成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，...

龐貝氏症非新生兒專利 19歲以上皆可能是潛在患者

寶寶出生後，都要進行新生兒篩檢，了解是否有先天性疾病，及早發現並把握黃金治療期。目前政府推行新生兒篩檢項目，公費指定21...

視察國道1號楊梅至頭份工程 陳建仁：打造完整路網

行政院長陳建仁今天至湖口鄉視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程時表示，盼工程如期如質執行，讓交通改善，也盼中央和地方持續合作...

電價衝擊物價！業者咬牙苦撐 台中糕餅公會：整體成本恐上漲30％

電價上漲衝擊物價，台中市旅宿業、烘焙業都因成本增加而受衝擊，但考慮終端消費能力下，業者多咬牙苦撐，自行吸收成未，要待收到...

起床口乾兼心悸！30歲女狂灌水 經檢查竟患1病

口渴難耐可能是身體警號！台灣1名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和，她原本以為甲狀腺有問題，但經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病，服用1周藥物，症狀才得以紓緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。