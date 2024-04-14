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周一上班日繼續熱！南高屏注意36度高溫 這天起降雨記得帶傘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，明天各地高溫約30度，南高屏局部可達36度以上高溫。記者林伯東／攝影
中央氣象署表示，明天各地高溫約30度，南高屏局部可達36度以上高溫。記者林伯東／攝影

未來1周仍屬於溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三有一波鋒面在台灣北部海面，午後山區、東北部地區有局部陣雨，周四降雨較為明顯，周五鋒面稍遠離但水氣仍多；溫度方面，明天各地高溫約30度，南高屏局部可達36度以上高溫。

張承傳表示，明天至周三（17日）有一波鋒面在台灣北部海面，多雲到晴為主，午後山區、東北部地區偶局部陣雨；周四（18日）鋒面接近，降雨較為明顯，北部、東半部局部短暫雨，中南部大致以多雲天氣為主；金馬容易有低雲或局部霧，能見度較差。

周五至周日（19至21日）鋒面雖遠離但水氣仍多，各地天氣以多雲到晴為主，但午後北部、東北部地區，以及中部、東部山區要注意短暫陣雨。

溫度方面，張承傳指出，明天各地高溫約30至34度，離島澎湖29度、金門27度、馬祖25度，南高屏內陸近山區須注意，有局部36度以上高溫，提醒中午前後在外活動要注意防曬防中暑；周二、三高溫約28至33度，離島地區澎湖29度、金門26度、馬祖24度。

張承傳表示，未來一周天氣型態仍屬溫暖偏熱，但因春天天氣變化多端，天氣局部差異大，微弱鋒面的水氣變化快，影響時間、區域與雨勢也都有較多變數，提醒北部、東半部地區民眾外出仍可攜帶雨具以備不時之需；另近期地震頻繁，山區土石易鬆動，前往山區民眾須留意坍方落石、注意路況。

氣象署 高溫

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