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洗碗精、沐浴乳加水洗愈髒！ 洗劑老闆曝「使用禁忌」網驚：做錯好多年

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人會把快用完的洗碗精或是沐浴乳加水繼續使用。 圖／canva
不少人會把快用完的洗碗精或是沐浴乳加水繼續使用。 圖／canva

不少人洗碗精或是沐浴乳用到快沒的時候，會習慣性的加水進去，延長使用的壽命。不過最近有洗劑品牌的老闆「笙闆」透露，加水進去會破壞原有的防腐系統，造成細菌滋生，恐怕會讓清潔效果打折，越洗越髒，也有苦主表示，自己就是稀釋洗手，結果指甲從中間發霉裂開。

經營洗劑品牌7年的「笙闆」在IG發影片指出，好像很多人都會把快用完的沐浴乳或是洗碗精拿去加水延長使用時間，但這樣做可能會導致產品壞掉。笙闆說，一個產品會有防腐系統，都是剛剛好的量，如果用到一半加水進去，防腐系統就會崩壞，可能就會長菌了，如果又拿來洗澡，那就會更不好，洗碗精加水也是一樣道理。

另外若是想加入補充包，原廠也建議要先把原本的瓶身那去洗淨、曬乾，因為原本的瓶身壁上會有些殘留，但補充包直接加進去，新的就會跟舊的混在一起，兩三次之後，裡面的菌蟲可能就會過度，就會比較容易壞掉，因此身體用的東西，都不太建議大家用稀釋的方式繼續使用。

不少人也表示這觀念要大力推廣，「最後加水那次用一次就丟了，我都這樣，不然水好多細菌」、「提醒這觀念真的很棒，我也是如此奉行，但用完的沐浴乳罐瓶頸小，很難清洗到裡面」、「我都是最後一次加水後倒地板，直接洗整個浴室地板」、「這觀念真的需要大力推廣！最討厭用到外面那種稀釋過的洗手乳」。

也有苦主說自己的慘痛經驗，「我就是那個稀釋來洗手的笨蛋，指甲都從中間發霉裂開⋯兩個月才好，給大家參考」、「遙想當兵時用那桶加超多水根本沒啥清潔力的洗碗精來洗碗」、「曾經加水稀釋，放久真的有感，味道、顏色都變質了，好噁」、「完蛋...阿嬤每次都把買來的洗碗精稀釋然後一罐用超久...蓋子也是留一個洞那種」、「我就是會稀釋的人，欸害」。

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