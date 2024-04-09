聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保祭2優惠 降低砍藥價缺藥危機

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

今年健保藥價調整品項總數達4568項，其中調降4551項、調升17項，可為健保節省55.3億元，但外界擔心，年年砍藥價，可能導致缺藥。為此，健保署昨天召開「113年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」，達成兩大共識，希望可以穩定供貨，降低缺藥危機。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，兩大共識為「使用國產原料的藥品，健保核價加2成」、「針對過了專利期藥物，若在台灣取得第一、二張許可證的學名藥，則給予原廠藥價110%的健保藥價。」

黃育文表示，昨天會議針對「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」及「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」進行修法討論。各界對於學名藥若使用國內原物料，在核價上給予加價支持，有助於提高國內製藥業競爭力，也能增加國內醫藥產品的供應韌性；至於外商藥廠多為研發廠，則針對專利、價格保護上提出條文建議。

黃育文指出，本次修法主要是為了國內「藥品供貨穩定」，讓醫師、病患有藥可用。昨天會議邀請製藥界供應端代表，以及國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室代表，下一次則會邀請像醫院、公學會、藥師公會等藥物使用端單位，開會時間未定。

黃育文表示，等到上述藥品的核價與調價修正草案條文明確，且有初步研議共識，預計今年年中完成草案，希望今年順利完成修法，但難以預估實際時程。

保險 修法 健保署

延伸閱讀

健保藥價修法 國產新藥及專利期過期藥擬優惠

4月1日健保調整藥價後，對民眾的衝擊有哪些？如何因應這波換藥潮？

健保藥價調整機制應檢討 4月8日藥品政策改革會議討論

健保藥價調整4月上路 地區醫院、診所憂掀藥品兩大危機

相關新聞

藥價改革為穩定供貨 健保署邀藥廠溝通達「2項加價」共識

「全民健康保險藥品費用分配比率目標值（DET）」自2013年試辦至今，已逾十年，藥價連年遭砍，各界認為需要檢討調整。健保...

周三前全台濕北東涼 周四西半部烤蕃薯上看32度

本周天氣兩階段變化，中央氣象署指出，今天至周三，全台偏濕，北部、東半部則濕涼；周四起，天氣回穩降雨轉少，逐日回溫留意高溫...

王品集團道歉了！深刻反省、歡迎各界監督改善行動

王品集團旗下嚮辣和初瓦捷運西門店日前發生食物中毒，根據台北市衛生局統計，至今（8日）上午10點為止，前後累計有56人陸續...

黃子佼是戀童癖？身心醫：得符合這幾項條件

藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，網路對黃子佼一片撻伐，並推測他是「戀童癖」...

男人污糟邋遢是天生？醫生揭3大原因男人先天污糟 網友：誤會他了

不少女友或太太都曾埋怨過「男人特別污糟」，尤其他們用過的枕頭套、棉被、毛巾，床罩、衣領，更經常「發黃」，但有台灣醫生指出，男人３大原因污糟是天生，所以女人們都應該有怪莫怪！ 近日台灣醫師黃軒以「男人

故宮建玻璃亭惹議 學者：恐成東施效顰

「故宮不應一味追逐國際博物館的玻璃設計，更應兼顧古典元素，否則恐成為東施效顰！」針對故宮修建計畫堅持興建玻璃亭，遭到外界批判是「去中化」，東華大學歷史系退休教授張璉受訪時指出，故宮是唯一不攙雜他國文物的博物館，新添設計應與故宮整體意象和諧為宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。