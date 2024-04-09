健保祭2優惠 降低砍藥價缺藥危機

今年健保藥價調整品項總數達4568項，其中調降4551項、調升17項，可為健保節省55.3億元，但外界擔心，年年砍藥價，可能導致缺藥。為此，健保署昨天召開「113年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」，達成兩大共識，希望可以穩定供貨，降低缺藥危機。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，兩大共識為「使用國產原料的藥品，健保核價加2成」、「針對過了專利期藥物，若在台灣取得第一、二張許可證的學名藥，則給予原廠藥價110%的健保藥價。」

黃育文表示，昨天會議針對「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」及「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」進行修法討論。各界對於學名藥若使用國內原物料，在核價上給予加價支持，有助於提高國內製藥業競爭力，也能增加國內醫藥產品的供應韌性；至於外商藥廠多為研發廠，則針對專利、價格保護上提出條文建議。

黃育文指出，本次修法主要是為了國內「藥品供貨穩定」，讓醫師、病患有藥可用。昨天會議邀請製藥界供應端代表，以及國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室代表，下一次則會邀請像醫院、公學會、藥師公會等藥物使用端單位，開會時間未定。

黃育文表示，等到上述藥品的核價與調價修正草案條文明確，且有初步研議共識，預計今年年中完成草案，希望今年順利完成修法，但難以預估實際時程。