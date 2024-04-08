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健保藥價連年砍 健保署邀藥廠溝通達「2項加價」共識

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
近年健保藥價調整依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）」，自2013年試辦至今已逾十年，藥價連年遭砍，各界多認為已亟需檢討調整。本報資料照
近年健保藥價調整依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）」，自2013年試辦至今已逾十年，藥價連年遭砍，各界多認為已亟需檢討調整。本報資料照

「全民健康保險藥品費用分配比率目標值（DET）」自2013年試辦至今，已逾十年，藥價連年遭砍，各界認為需要檢討調整。健保署今舉行溝通會議，健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，藥廠要求藥品使用國產原料，健保核價可加2成，過專利期藥物若在台灣取得第一、二張許可證也給予原廠藥價110%的健保價，力拼修法落實。

今年健保藥價調整品項總數達4568項，其中調降4551項、調升17項，為健保減少支出55.3億元，整體調幅2.8%。健保署今舉辦「113年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」邀集國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室成員及製藥界代表，與社保司、食藥署、經濟部等單位出席。

黃育文表示，本次針對藥品製造供應端蒐集相關意見，針對「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」及「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」進行修法討論。各界對於學名藥若使用國內原物料，核價上給予加價支持，對於國內製藥業有競爭是好事，同時也增加國內醫藥產品的供應韌性；外商藥廠多為研發廠，因此多針對專利、價格保護上提出條文建議。

黃郁文說，目前共識為藥品使用到國產原料的藥品，給予核價加價20%；原廠藥專利到期後，國內第一、二張取得許可證的學名藥，給予原廠藥健保藥價110%的核價。

本次會議邀請「製藥代表」，黃郁文表示，本次修法主要是為了國內「藥品供貨穩定」，讓醫師、病患有藥可用，下次溝通會將邀請使用端，像醫院、公學會、藥師公會等。預計年中將草案擬妥，今年是否完成修法，實際時程無法預估。

修法 健保署 溝通

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