飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

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聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師歐淑娟提醒民眾，若是熱菜建議在不吃時立即放冰箱，並不將乳製品等較容易壞掉的食品放在冰箱門上，可以往冰箱中間移。此為示意圖。圖／Ingimage
兒科醫師歐淑娟提醒民眾，若是熱菜建議在不吃時立即放冰箱，並不將乳製品等較容易壞掉的食品放在冰箱門上，可以往冰箱中間移。此為示意圖。圖／Ingimage

寶林中毒事件引發民眾對於如何保存米、麵的熱議，兒科醫師歐淑娟在臉書提醒民眾，若是熱菜建議在不吃時立即放冰箱，並且別將乳製品等較容易壞掉的食品放在冰箱門上，可以往冰箱中間層移放。

歐淑娟醫師在臉書粉專「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」表示，除了料理及用餐前務必徹底洗手，食材的保存也很重要，買菜回家後儘快冷藏需要冷藏的，煮熟後的食物在室溫下不要放超過2小時，就能遠離腸胃炎或食物中毒

歐醫師說，其實細菌在4℃～60 ℃的溫度範圍內生長最快，所以煮熟後的食物若有需要冷藏，也應該盡快放到冰箱裡，而非放在室溫下等它退熱再放進冰箱。

至於很多人習慣依照冰箱的設計，將牛奶或豆漿等飲品放在冰箱門上，歐醫師則建議，因為冰箱門的溫度通常比較高或不穩定，若是乳製品、豆漿這類飲品，建議不要放在冰箱門，改放在中間層的溫度相對是最穩定的，東西比較不容易壞。

她也指出，腸胃炎並非食物中毒，兩者是截然不同的事。腸胃炎通常是病毒或細菌造成，俗稱「吃壞肚子」，造成腸胃道一系列的症狀。而食物中毒則有明確的定義，必須為2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，才能稱為食品中毒案件。

對於很多老人家抱持「食物必須要涼透才能放冰箱」的舊觀念，歐醫師也在討論中呼籲必須要改，她說自己的母親甚至認為「熱熱的放冰箱容易壞」，但她自己都是「熱的狀態就冰」

冰箱 食物中毒

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