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最熟悉的老朋友回來了 名勝世界壹號今夏重返基隆港

聯合報／ 記者甘芝萁╱台北即時報導
名勝世界壹號今夏宣布7月12日至8月27日期間返回基隆和高雄展開母港航次。圖/名勝世界郵輪提供
名勝世界壹號今夏宣布7月12日至8月27日期間返回基隆和高雄展開母港航次。圖/名勝世界郵輪提供

名勝世界郵輪今宣布，旗下的名勝世界壹號將於今年7月12日至8月27日期間返回基隆和高雄展開母港航次，並於暑假推出一系列前往日本九州和沖繩的2、4及5晚郵輪航程，探訪九州熊本、鹿兒島、佐世保和長崎，以及沖繩的石垣島、那霸、和宮古島。

前身為探索夢號的名勝世界壹號，在疫情期間常駐基隆港，更執行多次跳島、環島航程，堪稱是台灣民眾最熟悉，也是基隆港區最常見的一艘國際郵輪。去年4月4日名勝世界壹號在高雄首航，首創雙母港模式往來於高雄及香港，除了滿載台灣旅客出港，更擴大港澳、東南亞甚至歐美等旅客來台的觀光商機。

去年將近半年的航季共來台138艘次，總計搭載旅客19.9萬人，為高雄郵輪歷史上艘次及搭載人次雙新高，其彎泊澎湖的行程亦為澎湖注入超過6萬觀光人次。經相關單位估計，名勝世界壹號去年約為台灣創造約16億元新台幣的觀光產值，為區域郵旅遊經濟做出貢獻。

名勝世界郵輪宣布今夏歸來，以基隆和高雄為母港，前往日本九州和沖繩。名勝世界郵輪總裁吳明發說，本季推出14趟次前往日本九州熊本、鹿兒島、佐世保、長崎及沖繩那霸、宮古島、石垣島的組合航程。

目前名勝世界壹號規畫週五出發3天2晚航次晚去午回，上班族不用請假就可以在周休二日暢玩沖繩石垣島(7 月 19 日和 8 月 2 日)、那霸(7 月 26 日和 8 月 16 日)，或宮古島(7 月 12 日和 8 月 9 日)。週日出發 6 天 5晚，行經包括兩個九州、一個沖繩，共計3個城市，是市面上唯一5晚能玩三地的郵輪行程，適合計劃暑假親子出遊的家庭旅客。

週日出發的航次包括熊本、鹿兒島至那霸(7 月 14日和 8 月 11 日)；鹿兒島、熊本至那霸(7 月 21 日)；佐世保、鹿兒島至那霸(7 月 28日)和熊本、長崎至那霸(8 月 4 日)。即日起早鳥訂購同艙房入住第三人最低只要2900元，平均一晚不到 600 元，超高性價比，每航次限量 50 名。

旅客還可選擇從高雄出發的2晚或4晚沖繩航次，其中包括前往那霸、石垣島(8月19日)，那霸、宮古島(8 月 23 日)，以及短程石垣島航次(8 月 27 日)。指定十家銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊。

旅行社 沖繩 郵輪

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