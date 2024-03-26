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又有蘇丹紅辣椒粉想闖關 食藥署攔截1萬公斤全銷毀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署在邊境查獲2批共1萬公斤辣椒粉中，含有蘇丹紅。圖／食藥署提供
食藥署在邊境查獲2批共1萬公斤辣椒粉中，含有蘇丹紅。圖／食藥署提供

又有中國輸台辣椒粉被檢出蘇丹紅！衛福部食藥署今天公布新增2批不合格品項，分別被檢出5ppb及7ppb的蘇丹色素三號，共1萬公斤在邊境全數銷毀，統計近半年邊境報驗中國辣椒粉154批、不合格批數有26批，本次新增1家不合格製造廠，同樣會暫停輸入申請，目前已有22家製造廠被暫停輸入申請。

食藥署副署長林金富說，環球食品商行從中國輸入的2批辣椒粉，分別檢出5ppb及7ppb的蘇丹色素三號，總計1萬公斤，這是本月1日實施新制後，首次被檢出不合格的中國辣椒粉，依規定在邊境全數銷毀、不得退運，也會停止這個業者輸入辛香料與醬料。

林金富指出，去年9月18日至本月18日，在邊境受理中國辣椒粉報驗154批、總重1052.74公噸，檢驗不合格批數有26批，不合格率16.88%、總重167.95公噸，不合格原因包括檢出蘇丹色素、農藥殘留等原因，此次不合格製造廠，也會依規定暫停輸入查驗申請，目前累計22家製造廠不得輸入。

自本月起，輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食安法規範的「有毒或含有害人體健康之物質或異物」、「攙偽或假冒」或「添加未經中央主管機關許可之添加物」，即依食安法第34條，立即停止該製造廠輸入查驗申請。

另外，今天還有一批從印尼輸入的辣椒醬，被檢出殘留二氧化硫，規定殘留量為0.030g/kg以下，本次檢出0.080 g/kg，依規定給予退運或銷毀，近半年邊境受理報驗批數有613批、總重405.16公噸，不合格批數有22批、總重15.16公噸，不合格率3.59%。

今天公布的違規品項共17件，分別為2批中國輸入辣椒粉、輸入拋棄式蛋糕餐盤、冷凍洋葱丁、綠燕麥萃取物；印尼輸入辣椒醬、灰斑、岩魚；韓國輸入木製迷你煎拌鏟、花朵圖案雙面用砧板、韓式湯醬油；日本輸入焙乾秋刀魚節、長竹筷2雙組；泰國輸入冷凍旭蟹；印度輸入鮮葡萄；美國輸入生蠔；秘魯輸入鮮葡萄。

輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食安法規範的「有毒或含有害人體健康之物質或異物」等原因，一律予以銷毀、不得退運。圖／食藥署提供
輸入食品無論在邊境或後市場，被查獲違反食安法規範的「有毒或含有害人體健康之物質或異物」等原因，一律予以銷毀、不得退運。圖／食藥署提供

色素 蘇丹紅 辣椒粉

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