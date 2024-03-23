汪小菲指控大S濫用「史蒂諾斯」 醫：可助眠但成癮性高

大S（徐熙媛）前夫汪小菲昨晚衝進警局鬧事，不僅眼神迷離且疑似喝醉酒，揚言實名舉報大小S長期濫用藥物，其藥物為「史蒂諾斯」。台北榮總情緒精準醫療中心主任李正達表示，史蒂諾斯為為鎮定安眠藥物，以輔助睡眠為主要功能，機轉雖然單純但是成癮性高，曾遇過病人一天要吃上百顆。

史蒂諾斯屬於Z-drugs類別的安眠藥，需醫師處方使用，李正達指出，安眠藥種類很多，Z-drugs類別的藥物機轉較為單純，以輔助睡眠為主，比較不會有贊安諾、利福全等BZD類別的藥物容易出現的副作用，如累、肌肉無力、容易跌倒、記憶力喪失等。

李正達說，史蒂諾斯因此被誤會為比較好的安眠藥，但其實不是，睡眠機制的幫助雖然不錯，但是容易造成生理跟心理的成癮，有不少潛在危害，用量幾乎一年比一年多，為國內管制安眠藥中最重要的藥物。

史蒂諾斯為四級管制藥物，管制藥品一共分四級，數字越少成癮跟毒害性較高；鴉片、嗎啡為一、二級。李正達說，鎮定安眠藥絕大多數是四級，只有BZD中的FM2為第三級；雖然安眠藥物大多為第四級，但不代表可以肆無忌憚的吃，還是有成癮性。曾有個案一天要吃到上百顆，吃藥的目的已經不是為了睡眠，而是要減少不吃藥的不適。

李正達表示，若是遇到成癮藥物患者，第一要務就是要讓他們知道對身體的危害；再來，想辦法減少用量，甚至未來不要用。利用可以利用生理方法幫助睡眠，改善日夜顛腦、吃了很多刺激性食物或飲料，或者生活壓力大等生活問題，並且給予正確睡眠衛教觀念。

他強調，治療成癮一定要有決心，要跟醫師一起配合減少用藥量，醫療上有其他藥物可以協助善失眠、減緩不適。戒斷成癮藥物的方式「頭過身就過」，通常第一個禮拜最難克服，只要撐過第一個禮拜，後續要改善成癮其實成功率就很高。

李正達說，以往在還沒有管制藥品的時代，史蒂諾斯這類型的安眠藥物甚至在藥房就買得的，甚至流竄不少假藥，成癮風險更高。現在不只有管制藥品，還有健保用藥管理系統，狀況改善很多。提醒民眾應該按照醫囑，不要過度使用。