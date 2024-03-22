腸病毒來勢洶！「重症大魔王」仍活躍 台中有1例輕症

聯合報／ 記者趙容萱／即時報導
台中兒科醫師施勝桓說，近期觀察門診腸病毒病，表現常是咽峽炎。圖／施勝桓提供
台中兒科醫師施勝桓說，近期觀察門診腸病毒病，表現常是咽峽炎。圖／施勝桓提供

疾管署監測資料顯示，素有「重症大魔王」之稱的腸病毒71型仍然活躍，今年監測到5例輕症，其中1例為住台中大肚的女童。台中市衛生局長曾梓展今到校園宣導正確洗手觀念，他指出，受免疫負債影響，台中市目前僅1例腸病毒輕症，上周腸病毒門急診就診人次是去年同期近2倍，疫情來勢洶洶，不容小覷，呼籲民眾加強手部衛生、環境消毒預防。

疾管署監測資料顯示，今年統計至3月18日，國內無腸病毒重症確定個案，有5例腸病毒71型輕症個案；全國上周腸病毒門急診就診人次較去年增加，其中，台中門急診就診共745人次，高於去年同期的396人次。

疾管署說明，腸病毒A71型易引起神經系統併發症，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

台中兒科醫師施勝桓說，近期觀察門診腸病毒病例增加，且以幼兒園、小學兒童為主，可能是開學後群聚感染，且表現常是咽峽炎。有家長擔心幼兒罹重症，紛紛帶孩子到診所接種疫苗預防。

台中市教育局說明，依規定班上有2例以上腸病毒，學校可自主停課7天，台中市幼兒園因腸病毒今天停課6園8班。

曾梓展指出，腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在7天內即可痊癒；若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速到台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療。

台中市衛生局長曾梓展今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今與麥當勞叔叔之家慈善基金會到國立台中教育大學附設實驗國小，教學童正確洗手觀念。記者趙容萱／攝影
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台中兒科醫師施勝桓說，腸病毒來勢洶洶，家長擔心幼兒罹重症，帶孩子到診所接種疫苗預防。圖／施勝桓提供
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台中市衛生局長曾梓展今教學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
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台中市 疾管署 腸病毒

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