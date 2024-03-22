腸病毒來勢洶！「重症大魔王」仍活躍 台中有1例輕症

疾管署監測資料顯示，素有「重症大魔王」之稱的腸病毒71型仍然活躍，今年監測到5例輕症，其中1例為住台中大肚的女童。台中市衛生局長曾梓展今到校園宣導正確洗手觀念，他指出，受免疫負債影響，台中市目前僅1例腸病毒輕症，上周腸病毒門急診就診人次是去年同期近2倍，疫情來勢洶洶，不容小覷，呼籲民眾加強手部衛生、環境消毒預防。

疾管署監測資料顯示，今年統計至3月18日，國內無腸病毒重症確定個案，有5例腸病毒71型輕症個案；全國上周腸病毒門急診就診人次較去年增加，其中，台中門急診就診共745人次，高於去年同期的396人次。

疾管署說明，腸病毒A71型易引起神經系統併發症，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

台中兒科醫師施勝桓說，近期觀察門診腸病毒病例增加，且以幼兒園、小學兒童為主，可能是開學後群聚感染，且表現常是咽峽炎。有家長擔心幼兒罹重症，紛紛帶孩子到診所接種疫苗預防。

台中市教育局說明，依規定班上有2例以上腸病毒，學校可自主停課7天，台中市幼兒園因腸病毒今天停課6園8班。