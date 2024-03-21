國發會是股東 鼎堅航太爆勞資爭議 勞方籲資方盡速協商

鼎堅航太公司上月傳出爆發勞資爭議，勞方質疑，企業內股東紛爭導致營運發生問題，勞工卻被主管要求自行辭職或改為外包工作，勞工擔心失業，今天上午先在新北市民廣場高舉「停止內鬥、善待勞工」標語，並在今天上午9時30分在新北市勞工局調解。記者致電鼎堅公司，總機表示目前主管都不在，無法獲知公司回應。

新北市產業工會理事長洪清福表示，國發會就是鼎堅航太股份有限公司的股東，國發基金投資了6%，如今股東間內鬥，危及營運與勞工就業權益，公司若打算收攤，就應該適用大量解雇法，從優資遣與提供勞工非自願離職書，而不是用半威嚇或話術，讓勞工自行離職來節省資遣費。

洪清福並鄭重呼籲，勞動部、金管會、檢調單位硬起來，進一步徹查，鼎堅航太公司原本是賺錢公司，如今卻落得營運出問題，其中有無掏空公司、明明可用大解法解決勞資爭議，卻故意不做，任令傷害勞工的事情繼續發生。同時也盼勞動部、新北市政府必要時，應對資方採取境管方式，逼他們面對勞資爭議。

目前鼎堅航太勞工已經在新北市產業總工會的協助下，籌組企業工會並且申請勞資爭議調解，如果鼎堅航太股份有限公司不儘速與工會進行協商，保障員工應有的工作權，未來抗爭將會持續升級。

鼎堅企業工會理事長蘇先生說，工會訴求希望資方提出合情合理資遣條件，並提供非自願離職證明以利後續就業，另外不少員工被揚言提告，也希望協調後，資方能放棄相關訴訟，如果無法達到訴求，不排除罷工。

新北市勞工局表示，勞工局近期已受理13位勞工提出與「鼎堅航太」有關工資及勞動契約終止的調解申請，工會也同步針對調整薪資提出調解申請，勞工局在保障勞工權益的基礎上，全力協助勞資雙方尋求解決共識。

勞工局說，勞工的法定權益不能因為股東間的紛爭而被犧牲，勞工局所屬勞動檢查處近日已針對「鼎堅航太」派員執行勞動檢查，以捍衛勞工應有勞動權益，如查有違法事實，將依法裁罰，絕不寬貸。