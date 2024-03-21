40歲男針灸後心肌梗塞？ 中醫師還原緊急送醫過程

昨有媒體報導，一名男子到中醫診所針灸後心肌梗塞送醫，不過新北市中醫師公會理事長陳建輝說，患者的不適症狀已持續數天，目前收治在永和耕莘醫院加護病房，中醫師當下察覺異狀馬上協助送醫，才及時搶回一命，並非針灸所導致，並發現患者的1條血管完全阻塞，對於先前的報導，當事醫師也相當詫異，中醫界也一片譁然。

新北市一名40多歲男子，昨天下午4時許前往永和某中醫診所就醫，卻傳出針灸後引發心肌梗塞。陳建輝表示，患者已身體不適數天，並出現胸悶、胸痛等症狀，中醫師當下就立刻撥打119送醫，連西醫醫師也表示，還好送醫得及時，因為患者的其中1條血管，已經完全阻塞，目前在永和耕莘醫院加護病房住院中。

陳建輝說，這名患者是因為前一天連續騎車5至6小時，因為疲勞與痠痛到中醫診所就醫，治療過程中沒有特殊異狀，但在照射紅外線燈約10分鐘後，中醫師發現患者出現很大聲的打呼與喘息聲，覺得狀況不對就緊急撥打救護車送至急診，患者被確診急性心肌梗塞，進行心導管並裝支架治療，狀況已向新北市衛生局說明。

陳建輝指出，針灸可以舒緩心肌壓力造成的缺氧現象，因為一般心肌梗塞前期，約2至3天前就可能常常會不定時胸痛，如左胸悶痛、呼吸不順，也可能出現異常疲倦，尤其左半身不舒服狀況，因為心肌缺氧也可能有相似症狀，醫師都會做判別。

陳建輝說，輕微的血管阻塞，透過針灸可能會有點進步，不過沒有辦法讓完全阻塞的血管暢通，應該要搭配服藥，中醫師判斷情況緊急一定會送醫，不會再出現症狀時，貿然不處理。

昨天媒體報導提到，「針灸造成心肌梗塞」，陳建輝認為，應該是不可能的，因為即便患者在針灸過程中亂動導致氣胸，也不會馬上休克，也不會是暈針導致；真正緊急狀況如腦中風或心肌梗塞是最為緊急的，患者會馬上休克或劇烈胸痛，醫師都會馬上協助送醫。

陳建輝提醒，民眾在家裡面如已經發現心血管症狀，本來就應該要到大醫院就醫，心肌梗塞患者常見症狀包括過度勞累、心臟不舒服如抽痛或者絞痛等，許多人覺得自己年輕，不會意識到是心血管疾病，臨床上對於中風前兆患者，也都會提醒要盡速到西醫就診。

陳建輝說，這名中醫師當下盡速通報119送醫，對於媒體報導是針灸導致，他也覺得相當詫異，也在中醫界引發討論。