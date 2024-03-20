游否希戰中壢人、台北人被酸爆！「就很玄、92無籤」登熱門字詞

image source:翻攝IG／liu8g

文／姜雅馨

以團體YouTuber「在不瘋狂就等死」走紅的團長游否希，近日被網紅蹦闆踢爆一番賞藏籤，導致其網路聲量瞬間暴漲，在《網路溫度計DailyView》YouTuber網路口碑排行榜位居第12名。除了一番賞事件受到輿論，日前他拍攝短影音分享「桃園人才知道的事」也跟著曝光，沒想到不僅意外得罪中壢人和台北人，不少網友也在留言區狂酸，「所以iPhone在哪裡」。

▲「游否希」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第12名。

游否希拍片戰中壢人、台北人？網狂酸：所以iPhone在哪裡

游否希與娃娃機店負責人凱門瑞10日於IG發出「桃園人才知道的事」短影音，包含稱桃園車站附近為市區，知道大廟那邊和夢巴黎，不會搭機捷或去桃園夜市，知道宵夜要去中正路買，看夜景要去環保公園，中壢人不喜歡桃園人等，最後也不忘表示，「我是桃園人，所以我不知道台北停車這麼貴」。

由於游否希發言得罪中壢人和台北人，加上近期一番賞抽iPhone 15事件延燒，不少網友在留言區朝聖回應，「桃園人，玄了」、「別說你是桃園人，拜託」、「我不是桃園人，但你是做籤人」、「我是桃園人，所以iPhone在哪裡」、「我是桃園人，我不知道iPhone在哪裡」、「那你知道iPhone在哪裡嗎」、「還好中壢人不會玩詐騙一番賞」、「停車停到840？是停哪裡」。

▲游否希拍片分享「桃園人才知道的事」，被網友揶揄「所以iPhone在哪裡」。

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游否希近一個月聲量曝光！就很玄、92無籤登熱門字詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看游否希近一個月聲量趨勢，可以發現前期游否希在網路上幾乎沒有聲量，3月16日游否希被YouTuber蹦闆踢爆一番賞作假，游否希面對質問否認做籤，還表示「這件事就很玄哦」，遭網友狂酸「很玄」、「92無籤」，當日網路聲量累積34,886筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看游否希近一個月探索概念，游否希除了因一番賞沒有iPhone中獎籤，讓「一番賞沒大獎」、「一番賞詐騙」、「一番賞藏籤」登上熱門字詞，就連蹦闆也直接開罵「不見棺材不掉淚」，先前曾踢爆一番賞作假的網紅孫生則回應「你真的很噁心」。

此外，游否希言論「就很玄」、「真的很玄」也被網友不斷瘋傳引用，還有人將iPhone中獎籤「92號」憑空消失，以92無鉛諧音梗替換成「92無籤」，成為網路關注焦點。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月18日至2024年03月18日。