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聯醫調高護理師津貼 白班納入

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

因應護理人力荒，衛福部先前宣布護理人力三班新護病比，北市聯醫表示，今年初除配合中央調整小夜班每班550元、大夜班950元政策外，針對白班也每班獎勵200元，同時對於特殊單位也提供相同獎勵，每位護理師每月三班獎勵，約可增加4200元至1萬9950元不等。

北市聯醫表示，為穩定護理人力，去年6月起即提高護理人員夜班津貼，小夜班每班調整為500元；大夜班調整為800元，若每月包班大於15班者，小夜每班夜班津貼調整為7百元；大夜每班夜班津貼為1千元。

聯醫提到，去年8月22日起，依病房屬性調整工作津貼3千至3千5百元，使新進護理人員月薪可達5萬5639到5萬7839元。聯醫又有簽約獎金每次簽留任2年獎勵2萬元，共可申請3次。

目前北市聯醫也正擬訂每次簽留任年數越久、獎勵越多規畫案，盼號召更多優秀人才留任或加入聯醫，其他包含獎勵、落實三班護病比等政策，未來也會持續努力提升薪資待遇與相關福利，盼延攬並留任優秀人才。

人力 護病比

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